Une étude suggère que l'app COVID du Royaume-Uni a sauvé des milliers de vies

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

L'app britannique NHS COVID-19 a fait l'objet d'une étude pour savoir si sa mise en place permet réellement de sauver des vies. La réponse semble être un grand oui car des milliers de personnes semblent concernées.

NHS COVID-19 : des milliers de vies sauvées

Lorsque la pandémie de coronavirus a commencé à prendre une grande ampleur à travers la planète entière il y a un peu plus d'un an, chaque pays a mis en place différentes règles pour tenter de contrer au maximum le virus.



Après quelques mois, la plupart des pays ont décidé de concevoir une application covid-19, censée apporter plus de sérénité et de sécurité sur le sujet pour les habitants. Sauf que ça c'était sur le papier. Car une fois mis en place, on s'est vite rendu compte que cela ne faisait pas du tout effet dans certains pays à commencer par le nôtre, la France.



Pour ce qui est du Royaume-Uni, le deuxième modèle choisi semble avoir convaincu la plupart des résidents du pays car comme le démontre cette étude, l'application anti-covid nommée NHS aurait permis de sauver des milliers de vies.



Grâce à la technologie de notification d'exposition au coronavirus Apple/Google (justement non adoptée par la France), NHS covid-19 aurait permis d'éviter pas moins de 8700 décès potentiels. Il est d'ailleurs important de rappeler qu'au départ, les autorités britanniques n'avaient pas choisis de passer par le modèle Apple/Google mais au vu du flop monumental quelques mois plus tard, elles avaient changé d'avis.

Un changement de stratégie qui semble donc avoir porté ses fruits car toujours selon les chiffres, depuis la sortie au mois de septembre de cette nouvelle version, environ 28% des Britanniques l'utilisent régulièrement. Un chiffre qui demande tout de même confirmation mais qui démontre à coup sûr que ce modèle est beaucoup plus utilisé que celui d'avant.



Pour ce qui est de la France, nous verrons bien ce que cela va donner dans les prochains mois avec l'arrivée du QR Code et du pass sanitaire qui pour rappel devra être placé dans l'app TousAntiCovid pour être présenté en version numérique.



N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question. En imaginant que jusqu'à maintenant vous êtes réfractaire à cette application, seriez-vous prêt à l'installer pour disposer de votre pass sanitaire numérique ? Ou alors garderez-vous la version papier quoi qu'il arrive pour ne pas avoir à faire à TousAntiCovid ?