La douane américaine a intercepté 36 000 contrefaçons d'AirPods

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Aujourd'hui, les écouteurs sans fil se vendent comme des petits pains, les spécialistes des contrefaçons le savent et c'est pour cela qu'ils en produisent en masse chaque année. Les AirPods figurent en tête de liste des imitations les plus fréquentes, comme c'est le produit le plus populaire sur le marché, c'est celui qui est le plus visé par le vol de design.

Une énorme prise de la douane américaine

Les douanes interpellent quotidiennement des contrefaçons, cela peut concerner les produits high-tech comme les produits cosmétiques ou les vêtements et sacs. Cependant, des prises comme celle-ci, c'est extrêmement rare !

Trois cargaisons de faux AirPods en provenance de Chine ont été interceptées le 11 et 13 mai alors qu'elles arrivaient au port de Cincinnati aux États-Unis.



Cette expédition avait clairement pour objectif d'alimenter un grand réseau de ventes de produits contrefaits puisque ce sont pas moins de 36 000 faux AirPods qui ont été saisis par la douane qui inspectait les cargaisons.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a une technique bien précise pour vérifier si ce sont des contrefaçons :

Apple a configuré des marques commerciales sur ses AirPods et a enregistré ces marques auprès du CBP. En outre, une entreprise n'a pas besoin d'apposer le mot-symbole ou le dessin "Apple" sur ses produits pour violer ces marques. Dans le cas présent, une inspection plus poussée des écouteurs a révélé que leur forme et leur conception reproduisaient la configuration protégée d'Apple.

Les douaniers expliquent dans leur rapport que tout était bien organisé puisque dans chaque envoi était limité à 12 000 unités (étalé sur 48 heures) pour éviter d'attirer l'attention une fois arrivé aux frontières américaines. Au total, la valeur marchande est estimée à 5 280 dollars et 7,16 millions de dollars s'ils s'agissaient d'écouteurs authentiques.

Richard Gillespie le directeur du port a déclaré :

Les produits contrefaits peuvent être trompeurs à première vue. Ils sont souvent moins chers et peuvent sembler très similaires à la réalité. Cependant, les produits de qualité inférieure peuvent finir par coûter plus cher aux consommateurs que s'ils avaient acheté l'article d'origine en raison de la forte probabilité de matériaux de qualité inférieure et de pièces défectueuses. Soutenir les entreprises légitimes est le choix judicieux, et acheter auprès d'entreprises de confiance protège contre les violations potentielles des droits de l'homme et les dommages à notre économie.

Cette interception est à inscrire dans l'une des plus belles depuis ces dernières années pour la douane américaine !

À noter que cette fois-ci, ce sont bien des contrefaçons comparées à la récente interception où la douane avait confondu des contrefaçons d'AirPods avec les écouteurs de la marque OnePlus.