Apple a toujours du mal à produire l’iPad Pro MiniLED

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Alors que les livraisons pour le dernier iPad Pro M1 de 12,9 pouces ont rapidement glissé de mai à juillet, un nouveau rapport de Bloomberg indique aujourd'hui qu'Apple continue de faire face à des problèmes de production. Comme cela a été signalé avant l'annonce initiale du nouvel iPad Pro, les problèmes proviennent de la technologie d'affichage mini-LED.

Les problèmes de stocks ne sont pas encore résolus

Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg rapportent qu'Apple continue de lutter pour fabriquer la technologie d'affichage mini-LED en plus grande quantité. Cela retarde considérablement la production et les expéditions pour les clients.

Le principal problème : la production du nouvel écran MiniLED du modèle 12,9 pouces s’est jusqu’à présent avérée difficile. Bloomberg News a rapporté en avril, avant l'annonce de l'appareil, que le nouvel appareil était confronté à des contraintes d'approvisionnement en raison de la complexité de la technologie naissante. Les partenaires de fournisseurs d'Apple ont encore du mal à produire les écrans les plus complexes en plus grandes quantités.

Apple commercialise le mini-écran LED de l’iPad Pro 2021 en tant que panneau Liquid Retina XDR. L'écran Liquid Retina XDR offre une plage dynamique élevée similaire aux performances de l’écran Pro Display XDR paru fin 2019. L'iPad Pro dispose d'environ 2500 zones de gradation locales, permettant un rapport de contraste de 1 000 000: 1 et une luminosité de pointe de 1 600 nits.



L'iPad Pro 11 pouces, qui continue d'utiliser le même écran LCD que les modèles précédents d'iPad Pro, est toujours disponible pour livraison dès la fin du mois et dans la première semaine de juin. C'est un contraste frappant par rapport à l'iPad Pro 12,9 pouces, qui est en rupture de stock dans la plupart des configurations.



Les premières précommandes d'iPad Pro devraient arriver le 21 mai, sauf les chanceux comme ce client qui l’a reçu une semaine avant tout le monde.