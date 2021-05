iOS 14.7 : la qualité de l'air dans l'app Météo arrive en France

Mise à jour du 28/04 : Apple a répondu avec une page d’assistance dédiée. On y apprend qu’il y a trois facteurs qui peuvent rendre le bouton inutilisable :...

Mais ce n'est pas fini, l'application de cartographie maison d'Apple baptisée Plans va également avoir le droit à cette qualité d'air affichée en temps réel. Une petite icône de couleur qui viendra se loger dans le coin inférieur droit juste en dessous de la température. Une fonction qui devrait bien être présente partout en France et pas seulement dans les grandes villes même si certains diront qu'il serait bon qu'Apple améliore surtout la fiabilité de l'information principale à savoir le temps qu'il fera dans les prochaines heures et prochains jours.

S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas reprocher à Apple, c'est bien sa qualité au niveau du suivi des MAJ pour ses produits. La dernière version officielle est actuellement iOS 14.5.1 mais les bêtas s'enchaînent les unes après les autres à tel point que nous avons déjà quelques informations sur iOS 14.7 avant même que iOS 14.6 soit disponible. Si la première annonce de ce matin autour d'iOS 14.7 concerne le HomePod, c'est au tour de l'application Météo de faire parler d'elle. Comme c'est déjà le cas aux États-Unis, la France va avoir le droit à cette fameuse barre multicolore qui annonce la qualité de l'air en temps réel. Un ajout supplémentaire après l'arrivée des prévisions de pluies même si pour ma part, cette fonction ne s'affiche que trop rarement. Pour rappel, cette barre s'étend de la couleur bleue à la couleur violette sachant que bleue étant la qualité d'air optimal et qu'au contraire, violet annonce une qualité d'air médiocre voire "dangereuse".

