L'iPad 2 de 2011 est officiellement obsolète partout

Il y a 58 min

Medhi Naitmazi

L'iPad de 2e génération, introduit par Steve Jobs en mars 2011, a été officiellement marqué comme un produit obsolète dans le monde entier. Sorti moins d'un an après le lancement de l'iPad 1, l'iPad 2 a amélioré largement la tablette d'origine sur plusieurs points.

Déjà obsolète en 2019

Apple avait déjà ajouté l'‌iPad‌ 2 à sa liste de produits «vintage et obsolètes» en mai 2019 dans pratiquement tous les pays, à l'exception des États-Unis et de la Turquie, où la législation locale obligeait Apple à continuer à le considérer comme un produit seulement vintage. Hier, cependant, Apple a mis à jour sa liste pour ajouter le nouvel ‌iPad‌ à sa liste officielle obsolète dans le monde entier.



L'iPad de deuxième génération comprenait un design 33% plus fin que l'iPad d'origine. Le nouvel ‌iPad‌ arborait également de nouvelles fonctionnalités, notamment une caméra frontale pour les appels FaceTime, un gyroscope et un processeur A5 bicœur, deux fois plus rapide que l'iPad‌ 1 et jusqu'à neuf fois plus rapide en termes de graphismes. L'iPad était également proposé en modèles blancs et noirs. En revanche, il n'affichait toujours pas d'écran Retina.



Apple classe les produits qui ont été arrêtés depuis au moins sept ans comme «obsolètes», ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas recevoir de service matériel de la part d'Apple ou de ses fournisseurs de services.