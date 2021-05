Les iPad Pro M1, iMac 24 pouces et Apple TV 4K 2021 sont disponibles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

C'est le jour J pour Apple qui met en vente trois nouveaux produits avec le nouvel iMac 24 pouces complètement repensé, le puissant iPad Pro M1 qui inaugure la technologie miniLED sur sa version haut de gamme, et la seconde génération de l'Apple TV 4K qui profite du HDMI 2.1 pour améliorer l'image.

Après trois semaines de précommandes chez Apple et les revendeurs agréés comme Amazon, la Fnac, Darty etc, l’achat direct est disponible. Mais attention, certains modèles affichent des délais de livraison rallongés.



Les nouveautés de printemps 2021 sont disponibles chez Apple

iMac 2021

Avec son tout nouveau design disponible en sept couleurs vives, la puce M1 révolutionnaire et un brillant écran Retina 4,5K, le nouvel iMac est entièrement nouveau. Il est désormais si fin (11,5 mm) qu'il peut s'intégrer partout. Attention, certains coloris ne sont dispoinbles qu'en ligne et selon les configurations, il vaut mieux passer par un revendeur pour être livré rapidement. Pour mieux comprendre, consultez les premiers avis et tests de l’iMac M1.



À partir de 1449€.

iPad Pro 2021

Le nouvel iPad Pro M1 fait un bond en avant en termes de performances, faisant de lui l'appareil le plus rapide de la catégorie. La tablette se positionne même loin devant la plupart des ordinateurs portables. Avec l'option 5G, il offre une connectivité sans fil encore plus rapide lors de vos déplacements, et la toute nouvelle caméra frontale Ultra Wide maintient automatiquement les utilisateurs parfaitement cadrés pour des appels vidéo parfaits. Mais, il faut surtout saluer le nouvel écran XDR à technologie miniLED qui officie sur l'iPad Pro 12,9 pouces, un modèle du genre. Les premiers avis et tests de l’iPad Pro 2021 sont sans équivoque. Attention, le modèle MiniLED est en rupture total chez Apple.



À partir de 899€ en 11 pouces et 1219€ en 12,9 pouces.

Apple TV 4K 2021

La seconde génération d'Apple TV 4K, dotée d'une toute nouvelle Siri Remote, d'une technologie de balance des couleurs innovante et d'un HDR à 60 fps, offre la meilleure expérience de divertissement à la maison du marché. Sans oublier son port HDMI 2.1 et sa puce A12 fusion idéale pour les jeux Apple Arcade. Les premiers avis et tests de l’Apple TV 4K 2021 parlent d’une très bonne mise à niveau.



À partir de 199€.

Dites-nous ce que vous avez commandé et si vous avez déjà reçu votre appareil Apple pour ceux qui ont précommandé.