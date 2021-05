Pourquoi l'iPad Pro 11 pouces 2021 n'a pas le miniLED

Alors que nous sommes en train de tester l'iPad Pro M1 12,9 pouces, nous venons d'apprendre pourquoi le miniLED n'est pas disponible sur la version 11 pouces.



Scott Broderick d'Apple (marketing produit pour iPad) et Vincent Gu (ingénierie d'affichage) se sont entretenus avec Brian Tong pour parler du nouvel iPad Pro d'Apple, discutant de fonctionnalités telles que son nouvel écran et la puce M1.

Dans une nouvelle vidéo YouTube, Tong s'est entretenu avec Broderick et Gu, discutant de l'écran Liquid Retina XDR, des défis derrière sa création, de la puce M1, des ports Thunderbolt, de la batterie, etc.



Tong a demandé pourquoi Apple avait décidé d'inclure l'écran mini-LED dans le modèle 12,9 pouces mais pas dans le 11 pouces, ce à quoi Broderick a répondu :

Ce que nous savons sur les utilisateurs de 11 pouces, c'est qu'ils adorent emporter avec eux un iPad super puissant dans un design portable d'une moins de 600g... ils adorent le facteur de forme de cela. Alors que l'utilisateur qui adopte l'écran 12,9 pouces, il recherche la plus grande toile pour faire son travail le plus créatif sur ce produit, et il était logique d'apporter cette technologie XDR à l'écran 12 pouces de l'iPad Pro.