Les nouvelles applications : Landscape, Timed, Activity Rings+

Landscape (App, iPhone / iPad, v2021.3, 17 Mo, iOS 14.0)

Planifiez, enregistrez et revivez vos plus grandes aventures de randonnée.



Landscape est le compagnon ultime de l'alpinisme. Landscape est la seule application de randonnée pour les aventuriers les plus extrêmes.



Voyez votre randonnée en 3D et revivez vos plus grandes aventures.

Télécharger l'app gratuite Landscape