Les raccourcis se lancent encore plus rapidement avec iOS 14.6

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Raccourcis existe depuis bien longtemps mais c'est depuis la sortie d'iOS 14 qu'elle fait un carton. La dernière MAJ iOS14.6 semble avoir donné un petit coup de boost supplémentaire pour ceux qui sont assez lourds à exécuter.

Raccourcis : un lancement encore plus efficace



Ah l'application Raccourcis, voilà l'une des pépites que met à disposition Apple pour ses utilisateurs. Une app qui a su devenir de plus en plus performante au fil des années à tel point qu'elle est indispensable pour certains aujourd'hui.



Rappelez-vous, lors de la sortie d'iOS 14, la capacité de pouvoir remplacer les icônes d'apps sur nos écrans d'iPhone avait fait fureur à travers la planète. Par la suite, le service avait même été amélioré pour que l'animation d'ouverture soit la plus fluide possible.

Nous pouvons également citer le raccourci que nous vous avons proposé lors du premier confinement (et lors des suivants) qui permettait en un clic de générer l'attestation de sortie ou encore celui qui permet d'automatiser le changement de fond d'écran.



Nous voilà donc en mai 2021 sous iOS 14.6 et selon certains témoignages sur Reddit et Twitter, la rapidité des raccourcis a encore été améliorée. Selon eux, le lancement est encore plus performant et pour ce faire, l'un des utilisateurs a déclaré qu'un raccourci avec 700 actions prenait désormais 13 secondes pour s'exécuter contre 30 secondes auparavant.





Doing a few tests and it feels *way* snappier. Third-party actions too.



Generating a menu in this example feels instant.



Excited for WWDC! pic.twitter.com/CuwUXXUwXp — Toolbox Pro (@ToolboxProApp) May 25, 2021





Attention tout de même, il semble que cela soit visible seulement sur les énormes raccourcis contenant des dizaines ou des centaines d'actions. Cela paraît logique sachant que les petits raccourcis se lancent déjà en moins d'une seconde.



Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent des raccourcis imposants et qui donne l'occasion de vous rappeler que cette application est tout simplement géniale une fois que vous l'avez en main. Si vous n'avez pas d'idées, n'hésitez pas à regarder sur le web, il y a des dizaines de vidéos sur le sujet. Surtout qu'au-delà des raccourcis, les automatisations sont également très appréciables.



Pour vous donner quelques exemples personnels, l'un de mes raccourcis/automatisation allume ma lampe Philips Hue le matin à l'heure que je souhaite (c'est dure le réveil), un autre lance une note lorsque j'arrive à la salle de sport (même si ces derniers mois c'était impossible, merci le covid), et le troisième change mon fond d'écran tous les jours à 18 heures. Les possibilités sont infinies.

Télécharger l'app gratuite Raccourcis