Pok Pok Playroom : un terrain de jeu pour enfants sur iPad

Il y a 2 heures

Alban Martin

Le studio Snowman a été à l'origine de certains des meilleurs jeux de l'App Store comme Alto’s Adventure, Where Cards Fall et Skate City. Cette fois, le développeur se diversifie. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé un nouveau studio de création - Pok Pok Playroom - axé sur les expériences d'apprentissage basées sur le jeu pour les enfants.



Pok Pok Playroom débarque sur l'App Store

La Pok Pok Playroom est une collection de jeux fabriqués à la main qui stimulent la créativité et l'apprentissage grâce au jeu. Parfaite pour les enfants de 2 à 6 ans qui vont suivre leur intuition, leur imagination et explorer l'univers à leur rythme.

Chaque jeu les fera créer, bricoler, expérimenter, apprendre et grandir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. Chaque session est unique.



L'application est bien conçue et parfaite pour les enfants. Après le démarrage de l'application, il y a six icônes représentant chacune les zones de jeu de l'application. Les enfants peuvent en choisir un et commencer à s'amuser.

Il y en a pour chaque type d'enfant. Ils peuvent sélectionner des jeux comme un bloc de dessin ou d'autres zones interactives amusantes comme une ville ou une section remplie de gadgets avec des boutons qui peuvent être poussés et manipulés.



Toutes les zones présentent de superbes effets sonores et des environnements aux couleurs vives. Pour se déplacer entre les environnements, les enfants doivent simplement appuyer sur une grande icône en haut à gauche de l'écran.



C’est le type d’application que les parents peuvent offrir à leurs enfants en sachant qu’elle est sûre et qui les aidera à jouer et à apprendre en même temps. Mais attention, 2 ans parait un peu précoce pour les mettre devant une tablette.

Pok Pok Playroom est conçu pour l'iPhone et tous les modèles d'iPad. Il peut être téléchargé dès maintenant sur l'App Store gratuitement. Après deux semaines d'essai gratuit, il existe deux options payantes pour continuer : 3,99€ par mois ou 29,99€ par année.



N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires.

