Triller a chipé les battles de rap Verzuz à Apple

Hier à 21:35

Medhi Naitmazi

Apple était intéressé par l'achat de la plate-forme de musique rap-battle Verzuz avant son acquisition par le réseau vidéo Triller, selon des informations tout juste publiées par Bloomberg.

Apple a raté Verzuz

Apple a proposé à Verzuz un prix d'acquisition inférieur au prix payé par Triller. Si ce dernier n'a pas été communiqué, on peut comprendre qu'Apple a décidé de ne pas entrer dans une guerre d'enchères pour Verzuz.

Verzuz a commencé comme une série Instagram Live créée par Swizz Beatz et Timbaland pendant la pandémie, la série débutant donc en mars 2020. L'idée de Verzuz est d'opposer deux artistes dans un battle de rap amical. Les compétitions sont devenues particulièrement populaires pendant les confinements. Parmi les stars qui sont apparues dans les épisodes de Verzuz, on trouve Alicia Keys, Erykah Badu, John Legend, DJ Nice, Snoop Dog, DMX, Brandy, Patti Labelle, Gladys Knight, Ludaris, Nelly et d'autres.

Apple Music a commencé à montrer des épisodes de Verzuz en juillet 2020 en même temps qu'ils étaient partagés sur Instagram Live. Triller a acheté les droits de Verzuz en mars 2021, et Verzuz est maintenant diffusé dans l'application Triller, et plus dans Apple Music‌. En tout cas, cela montre qu'Apple est toujours intéressé par le côté social de la musique malgré l'échec de Ping en 2012.

Rendez-vous sur Triller

Si cela vous intéresse, rendez-vous désormais sur Triller, une plateforme de divertissement conçue pour les créateurs. Un concurrent de TikTok qui permet de créer des vidéos musicales pour les défis de tendance tels que le défi Drake #InMyFeelings et bien d'autres encore.



Des millions de personnes ont réalisé des vidéos Triller à la volée, dont Chance the Rapper, Justin Bieber, Rae Sremmurd, Rita Ora, Kevin Hart et bien plus encore.

