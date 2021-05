Firefox 34 est plus rapide avec son nouveau look (iOS, Mac, PC)

Il y a 4 heures

Alban Martin

L'autre navigateur, celui qui se place derrière Chrome et Safari en 2020 (respectivement 64% et 18%), Firefox, vient de passer en version 34 sur iOS, et bientôt sur les autres supports. Cette nouvelle mouture change pas mal de choses avec un nouveau look et des performances accrues grâce à quelques astuces bien pensées.



Firefox 34 change de style en 2021

Un nouveau Firefox arrive le 1er juin avec un nouveau look conçu pour la vie moderne en ligne d’aujourd’hui. Nous nous sommes penchés sur l'interface utilisateur du navigateur pixel par pixel, mesuré la valeur que les utilisateurs tiraient de notre vaste bibliothèque de fonctionnalités, et finalement rationalisé l'expérience Firefox pour qu'elle soit propre, invitante et plus facile à utiliser sur tous les appareils.



Le nouveau Firefox commence à être déployé le 1er juin sur tous les appareils - ordinateurs de bureau et mobiles. Téléchargez et installez Firefox pour ordinateur, Android et iOS dès aujourd'hui afin d'être parmi les premiers à savoir quand la nouvelle version sera disponible.

Pour suivre le rythme imposé par les deux géants de la technologie, Mozilla qui stagne à moins de 4% de parts de marché, nous propose une interface utilisateur repensée et optimisée. Plus moderne, elle est surtout plus lisible grâce à des contrastes plus marqués. Le but est clairement d'aller à l'essentiel, à savoir la page Internet voulue. Justement, pour aller dans ce sens, la partie recherche a été boostée en éliminant un tap inutile. Désormais, le clavier s'ouvre automatiquement pour rentrer votre texte dans la barre adéquate. Simple mais efficace.



Pour le côté pratique, Mozilla a ajouté le logo du moteur utilisé dans la barre pour y accéder facilement et lancer une nouvelle recherche. Dans le même esprit, les onglets profitent d'une nouvelle interface dans la barre de menu. Les menus et icônes sont désormais tous rationnalisés entre les différentes plateformes avec de faciliter l'expérience lorsqu'on passe d'un appareil à un autre.



Une belle mise à jour pour Firefox qui se targue toujours d'être le seul grand navigateur soutenu par une association à but non lucratif pour vous donner plus d'ouverture, de transparence et de contrôle de votre vie en ligne.



Télécharger l'app gratuite Navigateur web Firefox