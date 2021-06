Apple Design Award : la liste des 36 nominés a été dévoilée

Hier à 22:06 (Màj hier à 22:56)

Guillaume Gabriel

Le prochain évènement de la Pomme, la WWDC 2021, approche à grands pas... Pour l'occasion, Apple devrait parler de ses prochaines mises à jour à venir, notamment iOS 14, mais également de ses futurs projets de développement.



Et comme chaque année, comme c'est la coutume, la firme de Cupertino récompensera les développeurs les plus méritants, notamment autour de son Apple Design Award. Vous l'aurez compris, cette petite "compétition" met en avant les designs les plus inspirés, que ce soit pour des jeux ou des applications.

Et aujourd'hui, nous avons droit à la liste des 36 nominés qui rafleront peut-être la médaille...

Apple dévoile les nominés pour son Apple Design Award

Cette année 2021 aura une nouvelle fois été riche en applications et jeux, dont certains ont retenu l'attention des utilisateurs grâce à un design bien pensé. Ce sont ces développeurs que la Pomme va récompenser durant l'évènement WWDC 2021, grâce au Apple Design Award. Voici la liste :



Inclusivité

1Password

A Monster’s Expedition

Alba

HoloVista

Me: A Kid’s Diary by Tinybop

Voice Dream Reader

Fun

Little Orpheus

Pok Pok Playroom

Poolside FM

RakugakiAR

South of the Circle

Wonderbox (Apple Arcade)



Interaction

Bird Alone

CARROT Weather

Craft

Nova

Sp!ng

Wonderbox (Apple Arcade)

Social

Alba

Attentat 1942

Be My Eyes

Brief

If Found…

Klima



Visuels et graphismes

Beyond a Steel Sky

Genshin Impact

Little Orpheus

Loóna

Mission to Mars AR

(Not Boring) Weather

Innovation