Certains utilisateurs Apple Music ont déjà accès au Dolby Atmos et au Lossless

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

3



Le mois dernier, Apple a fait une annonce qui a chamboulé tout le secteur du streaming, la firme a dévoilé son intention d'inclure la Spatial Audio, le Dolby Atmos et le Lossless à tous les utilisateurs sans hausse de tarifs. La seule indication qu'a communiquée Apple sur la disponibilité, c'est un lancement dès le mois de juin (sans communication de date).

Certains utilisateurs voient les certifications Dolby Atmos et Lossless s'afficher

Depuis tôt ce matin, plusieurs utilisateurs d'Apple Music partagent sur les réseaux sociaux des captures d'écran montrant des playlists et albums avec de nouveaux petits logos en tête de liste.

Sur l'une des images, on peut par exemple apercevoir que la playlist vidéo Perfume 8th Tour 2020 "P Cubed" in Dome comporte déjà le : Dolby Atmos, Hi-Ress Lossless et l'Apple Digital Master.



Nous avons vérifié de notre côté la même playlist et nous n'avons pas encore l'ajout de la qualité audio sans perte et du Dolby Atmos. Il semblerait qu'Apple a commencé le déploiement des nouveaux formats d'Apple Music de manière progressive, les remontées des utilisateurs déjà concernées sont essentiellement en Asie et quelques pays européens.

Capture d'écran by 0gniRincha sur Twitter

So what's up with Apple Music? For a moment I got a popup saying I need to redownload an album to get Dolby Atmos. After doing so the music type went to HLS media. Now it's back at streaming AAC — Barry van Someren @ localhost (@bvansomeren) June 1, 2021

Un autre utilisateur a expliqué en début d'après-midi que lors du téléchargement d'un album, l'application Apple Music a proposé de télécharger les musiques en Dolby Atmos avec l'audio Lossless. Barry van Someren a été dans le sens d'Apple en acceptant la requête, cependant l'album n'a pas été téléchargé avec ces deux nouveaux formats. Preuve que tout n'est pas encore prêt et que les choses se mettent en place tout doucement !



Pour rappel, le Dolby Atmos, Spatial Audio et Lossless sont disponibles uniquement sur iOS 14.6 (une fois que tout sera lancé). Si vous n'avez pas encore mis à jour votre iPhone ou votre iPad, il est indispensable de le faire pour profiter des nouveaux formats.

Plus de 20 millions de morceaux vont bénéficier du format Lossless, en ce qui concerne le Dolby Atmos, le choix sera nettement moins important, on parle d'une disponibilité de centaines de milliers de titres.



Si pour l'instant nous n'avons toujours aucune date de disponibilité pour le Lossless, le Dolby Atmos et le Spatial Audio dans l'offre Apple Music, il est fort probable qu'Apple nous communique plus d'informations lors de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2021 qui aura lieu le 7 juin prochain.