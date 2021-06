Philips Hue 4.0 : une nouvelle interface moderne et rapide

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Philips Hue se met à jour avec cette V4.0 et propose une refonte de l'interface avec une simplification des menus et une vitesse de navigation grandement améliorée. Voyons ensemble ce que cela donne.

Philips Hue : de la rapidité et de l'efficacité pour cette nouvelle version

Il n'y a pas à dire, en matière de luminaire, Philips sait y faire. Pour que tout son écosystème soit relié au même endroit, la marque propose l'application Philips Hue qui permet à l'utilisateur de contrôler dans les moindres détails ses propres luminaires.



Une application qui à première vue semblait assez complète mais Philips vient de décider de l'optimiser avec une refonte de l'interface et un changement de nom pour certaines catégories.

Maison

Pour commencer, parlons de l'écran d'accueil, l'onglet Maison. À l'intérieur de celui-ci, vous retrouvez toutes vos pièces que vous pouvez facilement trier en les glissants les unes entre les autres. Bien évidemment, il est toujours possible d'allumer/éteindre toutes les pièces d'un seul coup ou celle de votre choix ou encore de régler la puissance de l'objet en question.



Le logo avec les trois petits points (...) situé en haut à droite donne accès aux options "ajout d'une lumière ou "ajout d'une pièce". Pour ceux qui possèdent plusieurs Hub, une nouvelle icône s'affiche en haut à droite, là encore dans le but de simplifier l'application.

Automatisations

Le deuxième onglet s'intitule désormais Automatisations. Si vous vous demandez où est passé l'onglet Routines, pas de panique Philips a décidé de simplifier cette catégorie en la renommant ainsi. Rien de compliqué, tout ce qui était disponible avant dans cette catégorie l'est toujours mais d'une manière plus simple et avec un design élégant (voir photo de gauche).

Modifier une pièce

Lorsque vous souhaitez réorganiser une pièce, il suffit de cliquer sur l'une d'elle et la magie opère. Tout est disponible en même temps, la luminosité, l'emplacement des ampoules et même vos scènes créées. En ce qui concerne les scènes justement, n'hésitez pas à vous rendre dans l'application Raccourcis sur votre iPhone ou du contenu est disponible.



À l'intérieur de l'application, il est également possible de choisir une photo de sa galerie pour obtenir une palette de couleur correspondante afin de créer une scène avec les couleurs que vous adorez. Cela fonctionne à la perfection c'est assez saisissant.

Autres

Pour le reste, il y a les deux derniers onglets Explorer et Paramètres, une nouvelle typographie dans l'application, des menus aérés et une vitesse de navigation accrue surtout pour ceux qui possèdent une installation lourde. Le multi-utilisateur a également été amélioré et fonctionne de manière plus intelligente.



L'application Philips Hue n'a pas finie de s'enrichir car les dirigeants ont annoncé travailler sur une nouvelle fonctionnalité baptisée "scènes dynamiques" qui devrait voir le jour avant la fin de l'année. Bien évidemment, cette nouvelle version est disponible dès maintenant pour les utilisateurs iOS et Android.

Télécharger l'app gratuite Philips Hue