Les clients Apple dépensent 48 millions en apps frauduleuses par an

Hier à 15:42 (Màj hier à 16:39)

Julien Russo

L'un des points qui ont été relevés lors du procès Apple vs Epic Games ce sont les applications frauduleuses qui profitent de la naïveté des utilisateurs. Attaquée à plusieurs reprises sur ce sujet, la défense d'Apple a mis en avant tous les efforts d'Apple pour mettre fin à cette tendance. Aujourd'hui, le Washington Post affirme avoir analysé la boutique d'applications et communique des chiffres très précis.

2% des applications les plus rentables sont une arnaque

Apple a prouvé pendant le procès contre Epic Games que l'équipe qui gère l'App Store reçoit des instructions très précises concernant la validation des nouvelles applications et des mises à jour des apps déjà disponibles.

Malgré tout l'effort d'Apple, de nombreuses applications frauduleuses sont présentes sur l'App Store, c'est en tout cas ce qu'affirme un article du Washington Post. Des spécialistes du média ont minutieusement analysé la boutique d'applications d'Apple pour tenter de comprendre l'impact qu'ont les apps frauduleuses.



Les résultats de la recherche ont affirmé qu'il y a environ 48 millions de dollars de dépenses des utilisateurs Apple pour des applications d'arnaques. Si certains font des réclamations et se font rembourser, d'autres ne le font pas et cela permet à Apple comme aux développeurs d'empocher les revenus.

Les arnaques sont nombreuses et variées, nous avons la technique de la pop-up qui vous demande de payer et de valider avec le Touch ID ou le Face ID, dans la précipitation certaines personnes ne comprennent pas et valide pour utiliser l'app.

Il y a aussi la stratégie des applications de type "anti-virus" ou "cleaner", elles vous assurent avoir trouvé des anomalies sur votre appareil (logiciel espion, virus...) et vous demandent de payer pour pouvoir les résoudre, bien évidemment ce n'est que fictif !



Les arnaques sont nombreuses et en quelques années cela a pris une certaine ampleur sur l'App Store, même si Apple ne l'avouera jamais, il y a un véritable problème autour de cette pratique qui n'est plus dans l'ombre, mais aux yeux de tous.

Aujourd'hui, 2% des applications les plus rentables sur l'App Store (tout OS confondu) sont des apps qui vous arnaquent.