Eddy Cue parle des nouveautés Apple Music (Lossless, Dolby Atmos et Spatial Audio)

Il y a 6 heures

Julien Russo

Apple a profité de sa keynote d'ouverture de la WWDC 2021 hier soir pour lancer le déploiement de l'audio spatial, du Dolby Atmos et du Lossless. À l'occasion de l'ajout de ces nouveautés sans frais supplémentaires, Eddy Cue le vice-président senior des services et logiciels chez Apple a accordé une interview au média Billboard.

Eddy Cue donne plusieurs détails

C'est officiel, le Dolby Atmos, le Spatial Audio et le Lossless sont officiellement accessibles partout dans le monde. Les abonnés Apple Music peuvent activer ces nouveaux formats audio sans coût supplémentaire, un avantage comparé aux concurrents qui profitent de la qualité audio sans perte pour proposer un forfait "premium".

À l'occasion de ce lancement international qui a eu lieu hier soir en fin de keynote, Eddy Cue s'est confié dans une interview à Billboard, le vice-président a donné plusieurs détails très intéressants sur ce qu'apporte vraiment cet Apple Music 2.0.

Le Spatial Audio disponible sur des "milliers" de morceaux

Les utilisateurs d'AirPods Pro et d'AirPods Max vont pouvoir profiter d'une immersion impressionnante grâce au Spatial Audio qui est déjà disponible dans des milliers de musiques sur Apple Music.

Dans l'interview, Eddy Cue affirme que pour en arriver à proposer des avancées comme le Spatial Audio et le Dolby Atmos, ça a été des longs processus d'éducation auprès des labels. Il fallait détenir les discours convaincants et les motiver à s'investir dans cette incroyable technologie hybride de reproduction du son surround.

Nous nous sommes donc adressés aux labels et nous nous adressons aux artistes pour les sensibiliser à cette question. Il y a beaucoup de travail à faire parce que nous avons, évidemment, des dizaines de millions de chansons. Il ne s'agit pas d'un simple "prenez le fichier que vous avez en stéréo, traitez-le par cette application logicielle et il en ressort du Dolby Atmos". Il faut qu'un ingénieur du son et l'artiste s'assoient et écoutent, et qu'ils prennent les bonnes décisions et déterminent ce qu'il faut faire. C'est un processus qui prend du temps, mais ça en vaut la peine.

Photo by Alessandro Treves

Eddy Cue reconnait aussi que le Dolby Atmos et le Spatial Audio vont être une technologie révolutionnaire sur le long terme, Apple n'a pas lancé ces nouveautés pour que les labels les abandonnent dans quelques années parce que cela demande du travail supplémentaire dans le traitement du fichier.

Cue estime que ces deux technologies d'immersions vont devenir un basique jusqu'à être intégré dans toutes les musiques qui apparaitront sur Apple Music :

Je pense que nous allons certainement voir toutes les nouvelles chansons qui sortent très rapidement ici en Dolby Atmos, et vous allez voir les gens se tourner vers leurs anciens catalogues. Nous l'avons déjà vu. Nous l'avons vu avec Taylor Swift et, évidemment, Ariana Grande, J. Balvin, The Weeknd, Kacey Musgraves et Maroon 5. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet.

L'Audio Spatial sur CarPlay, vraiment ?

Jusqu'ici, Apple n'avait jamais parlé d'exporter les récentes nouveautés d'Apple Music directement dans les voitures qui possèdent le système CarPlay.

Pour la première fois, Eddy Cue mentionne l'hypothèse que l'Audio Spatial soit l'une des futures nouveautés d'Apple Music sur CarPlay. Si Apple ne s'y est pas intéressé, c'est essentiellement parce qu'il n'y a pas que la partie logicielle qui entre en jeu, il faut que les constructeurs automobiles proposent des équipements compatibles avec l'Audio Spatial, le Dolby Atmos... Aujourd'hui, très peu de véhicules possèdent du matériel audio capable de diffuser avec ces nouvelles technologies.

Pour les voitures, il ne s'agit pas simplement de le mettre dans CarPlay. Il faut que la voiture dispose des bons systèmes, car CarPlay reproduit la stéréo de la voiture qui l'entoure. Mais il n'y a aucun doute. J'ai déjà écouté des voitures équipées de Spatial Audio - pas d'usine, mais modifiées - et c'est incroyable. Pour moi, quand je regarde le Dolby Atmos, je pense qu'il va faire pour la musique ce que la HD a fait pour la télévision. Aujourd'hui, où pouvez-vous regarder la télévision qui n'est pas en HD ?

L'audio sans perte, est-elle vraiment perceptible quand on écoute de la musique ?

Vous avez peut-être déjà été confronté à une personne qui vous a répondu "de toute façon, avec ou sans le Lossless, on ne voit aucune différence". Si beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver la musique compressée et celle qui ne l'est pas, il y a tout de même certaines personnes qui ont l'oreille musicale et qui peuvent reconnaitre en quelques secondes une musique Lossless. Eddy Cue a dit ne pas vouloir entrer dans ce débat, mais il explique tout de même que sur 100 personnes, environ 98-99 n'arriveront pas à reconnaitre la musique en qualité sans perte, mais 1-2 personnes constateront que la musique est bien en Lossless.



Il ne s'agit pas de dire qu'une personne sait apprécier plus que l'autre, mais plutôt de dire que certaines personnes ont des oreilles incroyables et qu'elles sont demandeuses d'une qualité supérieure quand elles écoutent de la musique.

Cue explique que le Lossless sur Apple Music s'adresse à tout le monde, mais surtout à cette minorité de personnes pour qui la qualité audio sans perte est indispensable pour s'inscrire à un service de streaming !