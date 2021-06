L'application RATP se met aux VTC, aux Vélib' et autres transports

Quand on se rend en Île-de-France, et plus particulièrement à Paris, il n'est pas facile de s'y retrouver entre tous les types de transports en commun, qui eux même possèdent de nombreuses lignes. Si des applications tentent de vous aider, comme Google Maps ou Uber qui intègre désormais de nouveaux partenariats, tout cela reste laborieux.

Heureusement, l’application RATP souhaite unifier tous les moyens de se déplacer. L'update, elle, sera disponible dès la semaine prochaine, et plus particulièrement le 15 juin.

La RATP s'ouvre aux autres transports

Éric Alix, président de RATP Smart Systems, vient donc de dévoiler ce qui nous attendra la semaine prochaine avec l'arrivée de la nouvelle mise à jour de l'application officielle. Ainsi, celle-ci devrait venir concurrencer Maps et comparses en s'aidant du rachat de Mappy. La carte n’est d’ailleurs plus celle de Google mais celle de la société française.



Ainsi, les créateurs veulent donner "accès à toute l’offre mobilité dans une seule appli, de pouvoir réserver et payer". 150 000 points d’intérêt seront ainsi référencés, avec l'ajout de trois nouveaux partenaires : Vélib’, Marcel et TIER. 20 000 Vélib’, 5000 trottinettes électriques et le réseau VTC rejoindront ainsi l'application. Si l’app reste gratuite avec les fonctionnalités qu’on connaissait jusqu’ici, la partie POI devrait venir renflouer les caisses avec des recettes publicitaires.



