FaceTime vous alerte si vous parlez micro coupé avec iOS 15

Il y a 58 min

Medhi Naitmazi

Lorsque vous essayez de parler lors d'un appel FaceTime sur iOS 15 avec le microphone coupé, une nouvelle alerte apparaît pour vous rappeler qu'il faut réactiver ce dernier afin que les autres puissent vous entendre.

Plusieurs nouveautés pour FaceTime sous iOS 15

Le nouveau rappel fait partie d'un lot plus conséquent de changements et de nouvelles fonctionnalités sur ‌FaceTime‌ sous ‌iOS 15‌, iPadOS 15 et macOS Monterey à venir en version finale plus tard cet automne. Pour cause de crise sanitaire mondiale, des millions de personnes sont passées au travail à distance via ‌FaceTime‌, Zoom et d'autres plateformes. Il arrive fréquemment lors des réunions qu'une personne oublie de couper son micro pendant qu'elle ne parle pas, ou pire, de l'activer au moment de prendre la parole. Et pour éviter qu'une autre personne lui fasse remarquer, Apple a inclut une nouvelle bannière sur iOS 15, mais pas sur macOS 12, en tout cas pas encore.



On peut ainsi lire :

Microphone coupé

Touchez pour réactiver le micro.

Une astuce bienvenue pour les plus étourdis d'entre nous.

Toutes les nouveautés FaceTime sous iOS 15

Parmi les autres nouveautés iOS 15 consacrées à FaceTime, il y a :