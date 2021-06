MacOS Monterey permet d’utiliser un Mac en tant qu’écran via AirPlay

L'une des principales nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey est la possibilité de diffuser du contenu AirPlay sur un Mac à partir d'autres appareils Apple, tels qu'un iPhone, un iPad ou un autre Mac. Parmi les 180 nouveautés de macOS Monterey, «AirPlay to Mac » fonctionne à la fois sans fil ou filaire à l'aide d'un câble USB, Apple notant qu'une connexion filaire est utile lorsque vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de latence ou que vous n'avez pas accès à un Wi-Fi.

AirPlay sur Mac : aussi pour un écran secondaire

« AirPlay to Mac » permet également aux utilisateurs d'étendre ou de dupliquer l'affichage d'un appareil Apple sur un Mac, et ce, même de Mac à Mac. Cela permet aux Mac pris en charge d'utiliser un autre Mac comme écran externe, et avec AirPlay to Mac fonctionnant à la fois sans fil ou avec une connexion filaire, Apple est sur le point de relancer le mode d'affichage cible, ce qui a permis aux modèles iMac 2009 à 2014 de servir d'écran externe pour un autre Mac.



Il convient de noter que ces nouvelles fonctionnalités AirPlay ne remplacent pas complètement le mode d'affichage cible, car AirPlay compresse la vidéo envoyée d'un Mac à un autre.

AirPlay 2 sur Mac

À partir de macOS Monterey, un Mac pris en charge peut également fonctionner comme source de haut-parleur AirPlay 2, permettant aux utilisateurs de diffuser sans fil de la musique ou des podcasts d'un appareil Apple vers un Mac ou d'utiliser l'ordinateur comme haut-parleur secondaire pour l'audio multi-pièces.

Compatibilité AirPlay sur Mac

« AirPlay to Mac » fonctionne avec un MacBook Pro ou MacBook Air 2018 ou ultérieur, un iMac ou Mac Pro 2019 ou ultérieur, un iMac Pro et le Mac mini 2020.

Date de sortie de MacOS 12 Monterey

macOS 12 Monterey est maintenant disponible en version bêta pour les développeurs, avec une version bêta publique à suivre en juillet. La mise à jour logicielle sera probablement publiée pour tous les Mac compatibles entre fin septembre et début novembre, comme chaque année.