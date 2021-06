Apple utilise La Petite Sirène pour vanter son iPad Pro M1 face aux PC

Dans une publicité actuellement non répertoriée sur YouTube, Apple fait la promotion de la polyvalence, de la portabilité et de la puissance de l'iPad Pro M1 dans une comédie musicale amusante inspirée de la musique "Part of Your World" de la bande originale de La Petite Sirène.

Un air de Disney chez Apple

Dans la pub, qui met

en avant le nouvel‌ ‌iPad Pro accompagné d'un clavier magique et d'un Apple Pencil, plusieurs utilisateurs peuvent être vus aux prises avec leurs anciens PC remplis de fils espérant qu'ils pourront un jour utiliser un iPad Pro‌ à la place. Les paroles et la bande-son sont entièrement basées sur "Part of Your World" de La Petite Sirène, mais les visuels permettent à la fois de montrer la tablette d’Apple et de lancer une pique à Microsoft et ses Pc. La firme a la pomme réplique donc après plusieurs publicités de son concurrent qui tentaient de discréditer Apple.



Plusieurs situations défilent avec à chaque fois des Pc et un iPad Pro, notamment une employé de bureau utilisant un vieux PC Windows peut être vu en train de regarder une fille utilisant un iPad Pro‌ avec le Pencil dans un parc tout en chantant. Le spot se termine par tous les personnages chantant "J'aimerais pouvoir faire partie de ce monde", faisant référence au monde des ‌iPad Pro d’Apple‌.

La pub, mise en ligne le 4 juin, n'est actuellement pas répertoriée sur YouTube, ce qui signifie que seules les personnes disposant d'un lien direct peuvent la regarder. On ne sait pas pourquoi Apple a décidé de ne pas le rendre public ou s'il envisage de le faire dans un avenir proche. En tout cas, bien qu’on soit d’accord sur la puissance et la simplicité de l’iPad, on aurait aimé un iPadOS 15 plus pro.