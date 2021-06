Les nouvelles applications : Imaginactive, RainViewer, Le Phare

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Imaginactive, RainViewer, Le Phare.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Imaginactive (App, iPhone / iPad, v4.1.0, 24 Mo, iOS 13.0) Vous cherchez une application d'entraînement à domicile complètement différente? Souhaitez-vous rendre les exercices amusants ? Laissez Imaginactive vous transporter dans une réalité alternative dans laquelle vous êtes un super agent secret qui doit sauver Londres - et le monde - d'une invasion extraterrestre apocalyptique. Plongez dans une histoire épique se déroulant à travers trois types d'entraînements : course à pied, circuits de poids corporel et yoga.



Profitez de séances d'entraînement divertissantes et efficaces développées par des entraîneurs de fitness experts et entraînées dans l'histoire en engageant des personnages comme Skyler, votre gestionnaire et entraîneur personnel ; Drill Sergeant Hardman, votre entraîneur de circuit de poids corporel; et Beatrice, votre instructrice de yoga. Télécharger l'app gratuite Imaginactive





RainViewer (App, iPhone / iPad, v2.4.2, 41 Mo, iOS 12.0, Oleksii Schastlyvyi) Une application complète de radar météo et de prévisions de pluie. Suivez la pluie, la neige ou n'importe quelle tempête sur la carte radar en direct. RainViewer prévoit la trajectoire de la tempête et vous informe de la pluie à venir.



Fini les jours où vous avez dû basculer entre les applications, vérifier qu'il va pleuvoir dans une et voir les prévisions météo et la température dans une autre. RainViewer met tout cela dans une seule application. La carte radar météo vous montre où se trouve la tempête en ce moment. Vous pouvez suivre le chemin complet de la tempête: comment elle s'est déplacée au cours des 48 dernières heures et les prévisions de son déplacement au cours des 90 prochaines minutes.



Télécharger l'app gratuite RainViewer