Les abonnements sont arrivés dans Apple Podcasts

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

Comme promis, Apple vient de lancer les abonnements à renouvellement mensuel au sein de son application Podcasts. Cette nouvelle source de revenu sera taxée par la commission de 30% et le reste ira au créateur de podcast. À l'heure actuelle, nous retrouvons quelques podcasts qui affichent une période d'essai puis un paiement mensuel.

Les podcasts payants sont disponibles

Apple vient de satisfaire la demande des podcasteurs qui était présente depuis très longtemps... Pouvoir mettre à disposition une offre "premium" avec des avantages en échange d'un paiement. Depuis tôt ce matin, tous les créateurs peuvent activer le mode payant sur leurs podcasts avec le choix du prix, du temps de la période d'essai et des avantages qui iront avec.

Pour l'instant, nous retrouvons que très peu de podcasts qui présentent une offre payante, mais le peu qu'on a vu propose des abonnements qui ne dépassent pas les 5€/mois avec des promesses d'exclusivités et surtout une écoute sans publicité !

L'ensemble des podcasts payants sont sans engagement, vous pourrez arrêter votre abonnement quand vous le souhaitez, même pendant le mois de l'activation !

Pour cela, il vous faudra aller dans les réglages de votre iPhone, appuyer sur votre nom et vous rendre dans "Abonnements".

Apple a voulu faire simple, vous retrouverez votre abonnement au podcast parmi tous les autres abonnements que vous avez souscrits avec votre Apple ID (App Store, Apple One...).

En ce qui concerne la période d'essai, celle-ci est de 7 jours sur certains podcasts, mais peut aller jusqu'à 1 mois, tout dépend de la générosité du créateur du podcast.



Dès aujourd'hui, plus de 170 pays peuvent souscrire à un podcast, ils pourront bénéficier d'une écoute sans publicité, mais aussi d'avantages comme des épisodes exclusifs ou encore un accès anticipé plusieurs heures avant les non-abonnés.

De nouveaux studios vont prochainement débarquer sur Apple Podcasts, le catalogue de contenus payants (et donc plus complets) devrait bientôt s'étoffer.







