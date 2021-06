Shazam enregistre plus d'un milliard de requêtes par mois

Julien Russo

Avant que Shazam existe, c'était quasiment mission impossible pour trouver quel était l'artiste et le titre de la musique qu'on appréciait. Aujourd'hui, pour rapidement savoir qui se cache derrière l'incroyable musique que vous avez entendu à la radio, il suffit d'ouvrir Shazam et de faire marcher la reconnaissance musicale. Ce réflexe semble désormais acquis pour la majorité des utilisateurs iOS et Android !

1 milliard de Shazams par mois

La décision d'acquérir Shazam aura probablement été l'une des meilleures depuis qu'Apple a pris l'habitude de racheter régulièrement des startups et grandes entreprises de différents secteurs. L'application rencontre un énorme succès au quotidien, que ça soit sur l'iPhone, l'iPad, les appareils sous Android...

L'application a fait ses débuts en 2022 via un service de messagerie texte avant d'exploser en popularité quand une application iOS et Android est apparu. Aujourd'hui, Shazam est devenu un poids lourd dans la reconnaissance musicale.

Oliver Schuser le vice-président d'Apple Music et de Beats, s'est récemment confié sur les performances de Shazam en 2021, selon ses propos, le service continue à grandir et à attirer toujours plus d'utilisateurs qui souhaitent connaitre le titre de la musique qu'ils écoutent :

Shazam est synonyme de magie, à la fois pour les fans qui obtiennent une reconnaissance de chanson presque instantanément et pour les artistes découverts. Avec 1 milliard de reconnaissances par mois, Shazam est l'une des applications musicales les plus populaires au monde. Les jalons d'aujourd'hui montrent non seulement l'amour des gens pour Shazam, mais aussi l'appétit toujours croissant pour la découverte de la musique dans le monde entier.

Shazam est aussi accessible via Siri, il suffit de demander à l'assistant vocal de reconnaitre le morceau, chaque interaction avec Siri entre dans les statistiques de Shazams journalier.

Pour les utilisateurs d'iOS 14, il est aussi possible d'accéder à la reconnaissance musicale d'Apple directement dans le centre de contrôle sur iPhone et iPad.

Télécharger l'app gratuite Shazam: Identifier la musique