Leica lance le Leitz Phone 1 inspiré de l'Aquos R6

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le premier smartphone de Leica, le Leitz Phone 1 a été dévoilé au Japon avec des spécifications impressionnantes mais familières. Evidemment, le téléphone sous Android met en avant la partie photo, la spécialité du groupe Leica.

Un appareil photo déjà vu

L'appareil a été annoncé par l'opérateur japonais SoftBank, ce qui signifie probablement qu'il n'arrivera pas officiellement sur les marchés occidentaux. Cependant, c'est la première fois que Leica est directement associé à un appareil. Jusqu'ici, la marque japonaise prêtait simplement son nom aux configurations de caméra de divers smartphones. Le Leica Leitz Phone 1 comprend exactement le même système de caméra de 1 pouce qui a été dévoilé aux côtés du Sharp Aquos R6 il y a environ un mois, car il s'agit en fait d'une version rebadgée de cet appareil.

Donc, pour récapituler, le Leica Leitz Phone 1 (et le Sharp Aquos R6) intègre un capteur de 20 mégapixels de 1 pouce qui revendique une distance focale équivalente à 19 mm. Alors que l'appareil Sharp a une bosse de caméra arrière carrée, Leica a décidé de s'appuyer sur son héritage de caméra avec une bosse arrière circulaire. De plus, l'appareil est livré avec un capuchon d'objectif magnétique pour aider à protéger la surface de l'appareil photo, comme sur les produits de la marque.



Les spécifications de base sont également connues depuis la présentation de l'Aquos R6, y compris l'utilisation d'un écran OLED de 6,6 pouces rafraîchi jusqu'à 120 fois par seconde et avec une caméra selfie de 12,6 mégapixels dans une encoche perforée placée au centre. À l'intérieur, le Leica Leitz Phone 1 utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, ainsi qu'une grande batterie interne de 5 000 mAh.



Leica a peaufiné l'interface utilisateur d'Android 11 pour qu'elle soit plus monochrome, tandis que l'application "Appareil photo" comprend une multitude de filtres et de préréglages inspirés du savoir-faire de Leica. Il s'agit d'une version presque "stock" d'Android 11, à l'exception de quelques ajustements mineurs. Comme nous l'avons mentionné, le Leica Leitz Phone 1 est disponible exclusivement auprès de SoftBank au Japon et affiche un tarif salé de 187 920 yens soit environ 1 500€. Aucun mot n'a été partagé sur une éventuelle sortie mondiale.