Snapchat supprime le dangereux filtre « vitesse »

Snap a défendu la fonctionnalité face aux avertissements des défenseurs de la sécurité qui ont fait valoir qu'elle encourageait la conduite imprudente. L'entreprise a également fait face à des poursuites judiciaires de la part des familles de ceux qui ont été blessés ou tués dans des accidents de voiture où les conducteurs se déplaçaient à des vitesses excessives, prétendument pour se vanter sur l'application. Et les batailles juridiques continuent. Naveen Ramachandrappa, un avocat californien qui a poursuivi Snap pour le filtre de vitesse, a écrit dans un procès que certains utilisateurs adolescents de Snap pensaient qu'ils seraient récompensés par des prix et des trophées numériques pour avoir enregistré une vitesse supérieure à 100 miles par heure.

Snapchat a plutôt apporté quelques modifications pour réduire la popularité de la fonction de vitesse, notamment en la remplaçant par un autocollant moins visible, en ajoutant un avertissement « Ne pas Snaper et conduire » et en la limitant à 50 km/h. Voici les informations obtenues par NPR :

Pour ceux qui ne le connaissent pas, le filtre de vitesse de Snapchat permet aux utilisateurs d'enregistrer et de partager la vitesse à laquelle ils se déplacent. La fonctionnalité a naturellement soulevé des inquiétudes au sujet de la distraction au volant lors de son introduction en 2013. Au fil des ans, Snap a maintenu le filtre de vitesse malgré les poursuites judiciaires, résistant aux appels visant à supprimer complètement la fonctionnalité.

Snapchat pour iOS abandonne son filtre de vitesse autrefois populaire en raison de préoccupations concernant la sécurité des conducteurs. Le filtre est devenu beaucoup moins populaire au fil des ans, et Snap dit qu'il est maintenant entièrement supprimé de l'application car il est "à peine utilisé".

