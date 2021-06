L'Irlande ne veut pas que les taxes augmentent pour les GAFAM

L'Irlande commence à se plaindre et voudrait négocier avec les pays membres du G7. Après l'accord sur un taux fixe concernant la taxe des multinationales en Europe, l'Irlande se sent en danger et voudrait négocier certaines choses.

L'Irlande se révolte

Il y a quelques semaines, les pays du G7 et l'Union Européenne sont, pour la toute premières fois, parvenus à un accord exceptionnel pour qu'un impôt minimum de 15% soit imposé aux multinationales.



Après des années de laissé aller et un monde numérique qui n'a jamais été aussi développé, il semble que les dirigeants des pays comme la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne... aient pris conscience du potentiel danger dans les années à venir si rien n'était mis en place.



Pour rappel, certaines entreprises comme Apple sont plus riches que plusieurs pays et possèdent un PIB presque équivalent à celui de la France, rien que ça...



En ligne de mire, bien évidemment, les GAFAM. Apple, Google, Microsoft & co sont tous dans le viseur de ces pays étant donné leurs avantages glanés grâce à leur puissance financière monstrueuse.



À l'heure actuelle, c'est l'Irlande qui a été choisie sur le continent Européen par ces sociétés pour implanter leurs sièges sociaux et la raison est très simple, les avantages fiscaux.

Si un pays comme la France impose des taxes démentielles, l'Irlande propose un système très accueillant que les GAFAM n'ont pas mis longtemps à dénicher. Sauf qu'avec cet accord du G7, les choses pourraient fortement changer et c'est justement ce qui fait peur à l'Irlande.



Comme le souligne Business Insider, l'Irlande s'inquiète de cet accord et voudrait que des négociations soient menées pour trouver un compromis. Une requête qui n'a quasi aucune chance d'aboutir mais que le pays a tout de même voulu mettre en avant.



En effet, si cet accord se mettait réellement en place en l'état, l'Irlande ne possèderait plus aucun argument pour attirer les géants de la technologie sur ses terres. Car oui, en proposant des avantages aux géants du numérique, l'Irlande gagne énormément d'argent lorsqu'ils s'installent dans le pays.



Il ne reste plus qu'à voir ce qu'il se passera dans les mois et années à venir mais ce qui est sûr, c'est qu'au vu des centaines de plaintes contre les avantages des GAFAM, l'Irlande sera bien seule sur ce sujet.