Prime Day 2021 : notre sélection des promotions à moins de 20€

Il y a 3 heures

Julien Russo

1



Cette première journée du Prime Day est complètement dingue, on retrouve une multitude de promotions sur des produits très populaires comme les iPhone 12, la dernière Apple Watch ou encore quelques modèles d'iPad avec l'Apple Pencil. Ce que peu de personnes savent, c'est que le Prime Day c'est aussi l'occasion de profiter de promotions à petits prix. Oui, on peut aussi se faire plaisir en dépensant moins de 20€

Profitez des promotions du Prime Day sans vous ruiner

Le Prime Day a commencé depuis minuit et on retrouve déjà une masse de promotions avec des réductions parfois impressionnantes comme c'est le cas avec les casques et écouteurs Beats.

Si la majorité des promotions sont présentes sur les produits haut de gamme, on retrouve tout de même des réductions sur les articles à bas prix. Amazon propose une catégorie rassemblant tous ses meilleurs bons plans Prime Day à moins de 20€, l'occasion de vous faire une petite sélection des offres à ne surtout pas rater !

N'oubliez pas, pour en profiter, il faut obligatoirement souscrire à l'abonnement Amazon Prime (sans engagement) avec 30 jours d'essai offert.

Prime Day à 20€ maximum

Les autres réductions à moins de 20€ à ne pas manquer

Il y a tellement de promotions à moins de 20€ qu'il est difficile de les lister. Si vous souhaitez voir encore plus loin, voici une sélection de câbles HDMI, Ethernet, Jack... (pour la plupart à moins de 20€).



Pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5, le Prime Day vous permet d'acquérir des jeux à bas prix, les réductions vont très loin comme The Last of Us Part II à -63% !

La liste des jeux en promotion.



Vous avez l'âme d'un collectionneur ? Profitez de plusieurs promotions sur les intégrales d'Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Bruce Lee, Sherlock...

La liste des intégrales de films et séries en promotion.



Découvrez une tonne d'accessoires pour smartphones, on retrouve des coques, protections d'écrans ou encore des câbles pour recharger votre smartphone !

La liste des accessoires pour smartphone en promotion.



Vous appréciez les services de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Apple TV+... ? Mais vous avez toujours un petit côté affectif pour les DVD et Blu-Ray en version physique ?

La liste des Blu-Ray et 4K en promotion.