Prime Day 2021 : Une tonne de promotions pendant 48 heures (jour 1)

Il y a 33 min (Màj il y a 28 min)

Julien Russo

2



Chaque année, Amazon offre deux jours inédits dédiés à ses abonnés Prime. Ceux qui paient l'abonnement de 49€/an peuvent accéder à une masse de bons plans avec des réductions exclusives sur un grand choix de produits. Cette fois-ci encore, Amazon nous impressionne avec des ventes flash qui défient parfois toute logique. On vous propose dans cet article les meilleures promotions en cours dont les produits Apple ! Le rafraîchissement des bons plans aura lieu plusieurs fois dans la journée.

(Promotions vérifiées le 21 juin à 07h55)



Chercher les meilleures promotions est quelque chose qui prend du temps, c’est pour cela qu’on s’est dit : « et si on le faisait pour vous ? ».

À l'occasion du Prime Day 2021, iPhoneSoft.fr vous propose un résumé des bons plans Amazon sous 2 catégories :

Les MÉGA bons plans

Les Super bons plans

Prenez en compte que chaque promotion que vous voyez ci-dessous peut se finir à tout moment, nous n'avons aucun contrôle sur la durée de la promotion. Pour profiter des promotions, pensez à vous inscrire à l'abonnement Amazon Prime.

Vos MÉGA bons plans

Dans cette catégorie, vous allez retrouver les promotions les plus intéressantes (minimum -30%), celles qui auront le plus de chance de vous faire craquer !

On commence avec...

Vos super bons plans

Vous retrouvez ici les promotions qui vont attirer votre attention (minimum -10%). Ce ne sont pas les bons plans de l’année, mais ils vous permettront quand même d’avoir un joli rabais sur le produit que vous souhaitez acheter !

Le Prime Day Amazon en catégorie

Pour optimiser l'organisation du Prime Day, Amazon a regroupé les articles en promotion sous forme de catégorie.

Voici les diverses catégories qui vous intéresseront probablement :