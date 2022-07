Belkin illumine les dernières heures du Amazon Prime Day avec ses promotions

Le temps passe vite, l'événement Prime Day se termine ce soir à minuit, les revendeurs abattent leurs dernières cartes pour tenter de vous faire craquer avec des bons plans allant parfois jusqu'à -57%. L'accessoiriste Belkin nous a sorti le grand jeu avec plusieurs promotions sur ses produits. C'est le moment de se faire plaisir !

Les économies, c'est maintenant

Les 12 et 13 juillet, les abonnés Prime d'Amazon peuvent profiter de ventes flash uniques consacrées que pour eux. Comme chaque année, Amazon nous impressionne avec des promotions qui peuvent aller très loin, bien sûr, toutes les réductions que vous voyez ci-dessous sont toujours possibles tant que le stock du revendeur n'est pas épuisé.



Aujourd'hui, la marque Belkin a décidé de faire parler d'elle en affichant des réductions comme rarement on en voit.

C'est clairement l'occasion d'en profiter et de faire passer le message à vos proches qui sont abonnés Prime.

Le résumé des bons plans de Belkin jusqu'à -57%

Pour le dernier jour du Prime Day, Belkin a sorti plusieurs offres inédites sur ses anneaux de protections pour AirTag, ses films protecteurs pour iPhone ou encore ses chargeurs à induction, on vous a concocté un résumé des meilleures offres à saisir d'urgence !

Belkin Chargeur à induction BoostCharge 10 W



Description : chargeur sans fil certifié Qi, recharge jusqu'à 10W, adaptateur secteur inclus, recharge compatible avec les coques de 3mm d'épaisseur max...



Prix : Profitez-en à seulement 13,29€ au lieu de 24,99€ (-47%) Belkin Pack de 2 Protections d'écran TemperedGlass pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro exclusivement



Description : protection résistante à l'usure quotidienne (rayures, impacts et éraflures), conservation de la réactivité du tactile (aucune différence avec ou sans), guide explicatif inclus pour une pose soi-même garantie sans bulle d'air.



Prix : Profitez-en à seulement 10,49€ au lieu de 19,99€ (-48%) Belkin Station de recharge portative pour Apple Watch



Description : compatible avec tous les modèles d'Apple Watch, compatible avec le mode Table de nuit de watchOS (attention le câble de recharge n'est pas fourni).



Prix : Profitez-en à seulement 10,99€ au lieu de 24,86€ (-56%) Belkin Chargeur secteur BoostCharge 25 W avec PPS



Description : compatible avec la charge rapide, USB-C PD 3.0 PPS, technologie dynamique Power Delivery avec PPS offrant jusqu’à 25 W...



Prix : Profitez-en à seulement 18,99€ au lieu de 29,99€ (-37%) Belkin Anneau de Protection avec Mousqueton (Protection pour AirTag)



Description : Système de fermeture Snap and Lock pour maintenir le AirTag à l'intérieur de l'anneau de protection, rebords surélevés pour protéger l'AirTag en cas de chute, design ouvert pour visualiser une gravure...



Prix : Profitez-en à seulement 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) Belkin Anneau de protection avec cordon d'attache



Description : design Twist and Lock pour maintenir le AirTag à l'intérieur de l'anneau de protection, rebords surélevés pour protéger l'AirTag en cas de chute, design ouvert pour visualiser une gravure...



Prix : Profitez-en à seulement 7,99€ au lieu de 8,99€ (-11%) Belkin Double station de recharge à induction



Description : Recharge sans fil rapide et simultanée pour deux appareils Qi, jusqu’à 15 W, compatibles avec énormément de coques et étuis de protection (épaisseur jusqu'à 3mm), certification Qi...



Prix : Profitez-en à seulement 35,61€ au lieu de 42,99€ (-17%) Belkin Support de Fitness avec MagSafe



Description : angle d'attache pour maintenir votre iPhone 12/13 en place sur le guidon, Fixation facile sur le guidon de tout équipement de sport en intérieur...



Prix : Profitez-en à seulement 25,64€ au lieu de 34,59€ (-26%) Belkin Pack de 2 Protections d'écran TemperedGlass pour iPhone 13 mini



Description : protection résistante à l'usure quotidienne (rayures, impacts et éraflures), conservation de la réactivité du tactile (aucune différence avec ou sans), guide explicatif inclus pour une pose soi-même garantie sans bulle d'air.



Prix : Profitez-en à seulement 10,49€ au lieu de 19,99€ (-48%) Belkin Casque audio sans fil SoundForm Mini pour enfants



Description : autonomie de 30 heures par cycle de charge, niveau de son sécurisé pour les enfants, matériaux résistant aux liquides ou accidents éventuels, coussinets et arceau adaptés à la tête d'un enfant...



Prix : Profitez-en à seulement 23,99€ au lieu de 29€ (-17%) Belkin Support de voiture universel



Description : prise en charge des smartphones avec un écran supérieur à 6 pouces, monture pivotante jusqu'à 360° et ajustable pour positionner le smartphone en mode portrait ou en mode paysage...



Prix : Profitez-en à seulement 14,99€ au lieu de 18,99€ (-21%)



Découvrez également une multitude d'autres promotions sur les accessoires du fabricant Belkin

Rappelons tout de même que toutes les réductions affichées avec l'étiquette "Prime Day" sont exclusivement réservées pour les abonnés à Amazon Prime, un abonnement qui coûte 49 euros par an.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.