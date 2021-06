Apple propose OS X Lion et Mountain Lion gratuits au téléchargement

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Surprise, Apple vient d'ajouter deux anciens systèmes d'exploitation pour Mac à sa liste de logiciels gratuits à télécharger.



Sur le site de la firme, on peut désormais trouver les liens de téléchargement pour Mac OS X 10.7 Lion et Mac OS X 10.8 Mountain Lion.

Pourquoi publier macOS 10.7 et 10.8 maintenant ?

Les deux nouvelles pages n'ont pas été annoncées par Apple, mais permettent de télécharger l'installateur de OS X Lion et de OS X Mountain Lion, soit 4 Go chacun. Mais les programmes sont accompagnés d'un certificat expiré.



Pour mémoire, ces deux versions de macOS sont sorties en 2011 et 2012 et sont toujours vendues au prix de 21,99 € sur l'Apple Store. Pour ceux qui nous suivaient déjà à l'époque, les mises à jour majeures étaient payantes, jusqu'à Mavericks qui fut le premier OS gratuit de la société à la pomme.

OS X Lion avait apporté notamment iMessage sur Mac, alors que OS X Mountain Lion proposait le centre de notifications, les apps Notes et Rappels, ou encore le mirroring via AirPlay.

Ces deux "nouveautés" peuvent servir aux possesseurs de Mac anciens qui ne peuvent pas installer macOS 11 Big Sur par exemple, et même les versions précédentes, faute de compatibilité. Apple propose d'ailleurs une page les différents programmes d'installation des versions de macOS précédentes (Catalina, Mojave, Sierra, El Capitan, Yosemite, etc).