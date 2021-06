Le Crédit Agricole propose les paiements via Apple Pay sur le web et à l'étranger

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1



Ce n'est pas parce que votre banque est éligible à Apple Pay que vous pouvez effectuer des paiements hors France métropolitaine et sur internet. C'était le cas avec le Crédit Agricole, après avoir signé avec Apple pour permettre l'utilisation d'Apple Pay, la banque a proposé pendant plus d'un an le service de paiement d'Apple avec plusieurs contraintes. Désormais, c'est terminé !

Apple Pay devient vraiment complet chez le Crédit Agricole

Bonne nouvelle pour les clients du Crédit Agricole qui comptent partir en vacances à l'étranger cet été, vous allez pouvoir conserver vos habitudes de paiement avec votre iPhone et Apple Watch partout où vous allez.

En effet, le Crédit Agricole va enfin proposer la prise en charge complète d'Apple Pay, ce qui signifie que les paiements à l'international vont être possibles, mais aussi les transactions sur internet (si le site propose le paiement via Apple Pay).



La petite différence qui permet de profiter de ces deux nouveautés, c'est l'ajout du système de paiement Mastercard et Visa sur la carte que vous avez ajouté sur dans l'application Wallet, sans ces deux partenaires, le Crédit Agricole pouvait proposer les paiements via Apple Pay que chez les commerçants physiques en France.

Une restriction qui a énervé beaucoup de clients qui ont été bridés dans leur utilisation, surtout pour les paiements sur internet où le service de paiement d'Apple est très sollicité.

L'ajout des paiements à l'étranger et sur internet est officiellement en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous les clients avant la semaine prochaine.

Pour vérifier si votre carte est prête, il suffit d'aller dans l'application "Wallet" de votre iPhone puis de regarder s'il y a un logo "Visa" ou "Mastercard" en bas à droite de votre carte bancaire virtuelle.

Si vous l'avez, cela signifie que les paiements en ligne ou en dehors de la France sont disponibles, dans le cas contraire il est peut-être nécessaire de faire : un redémarrage de votre iPhone, si cela ne suffit pas, de supprimer puis de réenregistrer votre carte bancaire dans Wallet. La deuxième action marchera à coup sûr.



En ce qui concerne les paiements à l'étranger via Apple Pay, le Crédit Agricole explique que les frais seront exactement les mêmes que la CB physique, ce qui évite de compliquer davantage la grille tarifaire des frais bancaires.



Apple Pay est disponible pour tous les clients Crédit Agricole depuis le 28 janvier 2020, si votre iPhone dispose d'une puce NFC pour réaliser les transactions en magasin, vous pouvez dès maintenant enregistrer votre carte bancaire dans l'app Wallet. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, vous verrez, ça change la vie... On en viendrait presque à apprécier de payer !



Merci à Théo pour l'information