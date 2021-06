Les nouvelles applications : Plannd, Meddify, Hoptale

Selon les recherches, plus de 50 % des personnes dans le monde oublient de prendre leurs médicaments à temps. Et c'est un gros problème pour les personnes atteintes de maladies graves. L'une des principales fonctionnalités de Meddify est les rappels qui vous aideront à ne pas manquer de prendre les médicaments importants. Vous n'avez pas besoin de lancer l'application quotidiennement. L'application vous montrera les instructions et la taille de la dose que vous devez prendre directement dans la notification. Des notifications exploitables permettent de marquer la dose comme prise ou manquée en un seul clic.

Hoptale (App, iPhone, v1.15.0, 99 Mo, iOS 11.0)

Nous effectuons des centaines de voyages au cours de notre vie, mais peu d'entre nous peuvent se souvenir au-delà des deux derniers. Hoptale vous aide à documenter facilement vos voyages ainsi qu'à découvrir ceux des autres. En utilisant notre application intelligente, vous pouvez facilement créer un récit de voyage à partir de photos, avec carte / itinéraire / journal tous intégrés, en aussi peu que 5 minutes. Transformez vos photos de voyage en voyages visuels pour des souvenirs éternels ou à partager avec les autres !



En permettant à plus de personnes de créer et de partager leurs histoires de voyage, nous espérons apporter une appréciation plus profonde pour différentes personnes et lieux à travers le monde. Ensemble, construisons une communauté dynamique mais connectée de voyageurs du monde entier, un saut à la fois !

