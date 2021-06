Apple lance Xcode Cloud en bêta pour les développeurs

Apple a commencé à informer les développeurs de l’ouverture du nouveau service Xcode Cloud qui a été introduit pour la première fois lors de la Conférence mondiale des développeurs, la WWDC 21 du 7 juin. il s’agit d’une solution de compilation, de livraison et d’intégration continue dans les nuages.

"Nous sommes heureux de vous informer que votre compte a été activé pour Xcode Cloud beta", peut-on lire dans l'e-mail envoyé aux développeurs et que l’on a reçu. "Vous pouvez maintenant profiter d'un service d'intégration et de livraison continu intégré au Xcode 13."

Xcode Cloud est, comme son nom l’indique, un service Xcode basé sur le cloud qui permet aux développeurs de créer, de tester et de fournir des applications dans le cloud plutôt que directement sur un Mac.

Xcode Cloud est un nouveau service cloud d'intégration et de livraison continues conçu spécifiquement pour les développeurs Apple. Intégré à Xcode 13, Xcode Cloud offre un moyen rapide et simple aux développeurs et aux équipes de toutes tailles de créer, de tester et de fournir des applications de haute qualité encore plus efficacement. Xcode Cloud peut créer automatiquement des applications dans le cloud pour libérer les Mac des développeurs pour d'autres tâches. Les tests parallèles dans le cloud signifient que les développeurs peuvent tester sur une version simulée de chaque appareil Apple actuel, puis déployer facilement une version de l'application pour les tests internes, ou livrer aux bêta-testeurs externes via TestFlight pour un retour instantané.