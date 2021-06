Débordé par les sauvegardes iCloud, Apple a stocké 8 millions de téraoctets chez Google

Alors qu'elles étaient encore populaires il y a quelques années, les sauvegardes sur iTunes ne sont presque plus utilisées par les propriétaires d'iPhone, d'iPad... Aujourd'hui, tout ce passe sur le cloud avec le stockage gratuit fourni par Apple ou avec un stockage supplémentaire que nous payons mensuellement. Ce changement de comportement a obligé la firme de Cupertino à s'adapter.

Google à la rescousse d'Apple

Quand on a des millions d'utilisateurs à travers le monde qui stockent une masse de photos, vidéos, sauvegarde d'appareils... Il n'est pas forcément simple de tout stocker sur ses propres serveurs. Dans le cas d'Apple, on a trouvé la solution : stocker chez son principal concurrent : Google.



The Information explique dans un rapport que l'entreprise a considérablement augmenter la quantité de stockage sur les serveurs de Google, une solution simple, rapide et efficace quand la demande est trop importante par rapport à la place qui est disponible sur les serveurs Apple.



Le média ajoute des informations très précises, Apple aurait actuellement plus de 8 millions de téraoctets de stockés sur les serveurs de Google, ce qui provoque une facture hallucinante de 300 millions de dollars que paie Apple.

Vous l'aurez compris, la majorité de l'argent que vous payez dans votre abonnement iCloud pour obtenir du stockage supplémentaire est après utilisé pour rémunérer Google.

Cette tendance serait évolutive selon le rapport, Apple stockerait de moins en moins les données sur ses propres serveurs au profit de ceux de Google. L'augmentation du stockage sur les serveurs de la firme de Mountain View a progressé de +50% en 2021 quand on compare à l'année dernière !



La raison de ce choix est assez floue, est-ce qu'Apple s'en sort gagnant financièrement par rapport à si elle déployait plus de ressources en interne pour stocker les données iCloud ?

Seuls les dirigeants d'Apple connaissent le motif du choix de cette stratégie.

Qu'est-ce que cela change pour les utilisateurs ?

Que nos données soient stockées sur les serveurs d'Apple ou les serveurs de Google, la garantie de confidentialité est la même, nous bénéficions du chiffrement minimal AES 128 bits et des données chiffrées de bout en bout pour :

Les transactions Apple Card

Les données de l'app Maison

Les données de l'app Santé

Le Trousseau iCloud

Le Temps d'écran

Les informations associées à Siri

Les Memoji

Les informations de paiements

Le vocabulaire mémorisé par le clavier

L'historique de Safari et onglets iCloud

Favoris, Collections et historique des recherches dans Plans

Mots de passe Wi-Fi

Clés Bluetooth W1 et H1

Les messages échangés dans l'app Messages

Au-delà des serveurs cloud de Google, Apple s'appuie également sur les services d'Amazon pour sauvegarder les données de ses utilisateurs, le géant californien fait appel à Amazon Web Services pour stocker vos photos, vidéos, messages...

Là aussi, la confidentialité décrite ci-dessus est identique.

À l'heure actuelle, Apple serait la plus grosse entreprise auprès de Google Cloud. En interne, la firme de Cupertino n'est pas mentionnée comme "Apple", mais comme "Bigfoot", pour une meilleure discrétion.



