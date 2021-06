Apple publie une nouvelle bêta 2 d'iOS 15 et d'iPadOS 15

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3



Alors que tous les développeurs attendaient impatiemment la bêta 3 d'iOS 15 et d'iPadOS 15, Apple propose ce soir une bêta 2 "revisitée", une nécessité avant de passer à la prochaine bêta. L'ensemble des développeurs ont depuis quelques minutes cette nouvelle version d'iOS et d'iPadOS 15 à leur disposition.

Développeurs ?

À vos téléchargements !

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger la seconde bêta revisitée d'iOS 15 et d'iPadOS 15 s'ils possèdent un appareil éligible à la mise à jour.

Apple aura attendu une semaine après la sortie de la seconde bêta pour proposer une nouvelle mise à jour qui est aussi une bêta 2, mais avec plusieurs correctifs. Avant d'inclure de nouvelles fonctionnalités, Apple semble vouloir prendre son temps afin de corriger toutes les instabilités.

Pour télécharger iOS 15 et iPadOS 15 bêta 2 revisitée, les développeurs peuvent se rendre dans les réglages de leur iPhone et iPad dans "Général" puis "Mise à jour logicielle".

La seconde bêta est aussi disponible à partir du Centre des développeurs Apple et pèse 1,5 Go environ.



Pour rappel, iOS 15 apporte de nombreuses nouveautés comme le Live Test qui permet de copier du texte à partir de l'appareil photo, une meilleure organisation des notifications quand elles se cumulent (comme le matin au réveil), l'ouverture de FaceTime aux PC et smartphones sous Android...

Vous pouvez retrouver les 250 nouveautés sur iOS 15 que l’on a soigneusement détaillées.

Nouveautés de la bêta 2

Premier point constaté, la bêta est bien plus rapide, notamment au niveau de Safari.

Ensuite, on trouve une nouvelle icône pour Apple Plans.





Autre nouveauté, l’arrivée de SharePlay dans iMessage.

Siri s’offre une nouvelle icône dans les réglages.

Sur Safari, le bouton pour recharger la page revient dans la barre d’URL si vous utilisez une souris sur iPad.

Le balayage depuis le coin droit de l’écran de l’iPad ouvre le système de note rapide.

L’application Raccourcis propose une nouvelle option « Recevoir le contenu affiché ».

Les Memojis ajoutent de la personnalisation et des autocollants.

Une pop-up apparaît au premier lancement de l’application Météo pour expliquer les nouveautés.

Apple Music l’audio sans perte (lossless) sur le HomePod.

Cette bêta 2 revisitée montre qu'Apple rencontre peut-être quelques imprévus ou difficultés, aucune information n'a été communiquée concernant l'arrivée de la bêta 3 qui va être un peu retardée.