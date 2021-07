L'app Forme avec Fitness+ apparait dans la bêta française d'iPadOS 15

Il y a 4 heures

Julien Russo

1



En matière de services, les Américains ont des avantages que nous n'avons pas en France, ils ont accès à Apple News+, l'Apple Card ou encore à Fitness+. Si nous n'avons pas de nouvelles pour les deux premiers services, en ce qui concerne le dernier, une lueur d'espoir est apparue dans la bêta publique d'iPadOS 15.

Forme et Fitness+ visible dans iPadOS 15

Lancée le 14 décembre 2020 en exclusivité aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, la plateforme de vidéo à la demande d'exercices sportifs Apple Fitness+ rencontre un joli succès.

Malheureusement, nous n'avons pas encore accès au service en France, puisqu'il faut avant que la firme de Cupertino trouve une équipe de coach francophone et créé un grand nombre de séances afin d'avoir du contenu pour le lancement.



À l'heure actuelle, Apple n'a pas communiqué de date pour la disponibilité de Fitness+, cependant un détail assez surprenant est apparu dans la première bêta publique d'iPadOS 15 (et la bêta 2 revisitée pour les développeurs).

Comme le relaie le site iGeneration, l'application "Forme" est visible dans la mise à jour, mais celle-ci s'avère différente de l'iPhone puisqu'elle n'a pas pour objectif de récolter vos données issues de vos activités physiques, mais de donner uniquement l'accès à Fitness+.

Quand on entre sur l'application "Forme" nous avons un message de bienvenue qui fait un récapitulatif du service Apple Fitness+.

Ce message traduit en français indique les 3 avantages principaux que vous trouverez si vous souscrivez à l'abonnement : des exercices haut de gamme, des ajouts de nouveaux exercices toutes les semaines et un fonctionnement avec l'Apple Watch.



Quand on appuie sur le bouton "Continuer" afin de s'inscrire, on obtient le message suivant : "Impossible d'accéder au contenu d'Apple Fitness+ pour le moment".

Cette initiative qui consiste à intégrer l'application Forme dans iPadOS et de traduire le message de bienvenue d'Apple Fitness+, montre qu'Apple prépare probablement l'arrivée de son service en France et peut-être dans d'autres pays européens.



Le géant californien sait parfaitement à quel point ce type de service peut attirer de nouveaux abonnés, surtout en période de télétravail où on peut facilement trouver un peu de temps dans la journée pour faire de l'exercice chez soi devant son Apple TV ou avec son iPad posé sur une table.



Seul l'avenir nous dira si Apple Fitness+ sera disponible avec iPadOS 15 à la rentrée, il faut aussi prendre en compte qu'il peut s'agir d'un bug ou juste d'un test pour un lancement plus lointain. Pour l'instant, Apple n'a pas fait de campagne de recrutement en France pour trouver des coachs pour Apple Fitness+, on imagine que les annonces seront vite relayées quand ce sera le cas.