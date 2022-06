Bêta 4 pour iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 et watchOS 8.7

Après la quatrième bêta de macOS 12.5 qui est arrivée toute seule vendredi dernier, Apple distribue enfin la bêta 4 d'iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 et watchOS 8.7. Comme d'habitude, les nouvelles mises à jour sont seulement disponibles pour les développeurs dans un premier temps.

Une nouvelle bêta d'iOS pour les développeurs

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone ou iPad pour télécharger la bêta 4 d’iOS 15.6 (build 19G5056c).



Aucune nouvelle fonctionnalité n'a été découverte dans les trois premières versions bêta d'iOS 15.6 et d'iPadOS 15.6, ce qui suggère qu'il s'agit de mises à jour axées sur la correction de bogues et d'autres améliorations sous le capot. Par exemple, la firme a corrigé le souci d'Apple Music qui se plaçait automatiquement dans le dock.



iOS 15.6 et iPadOS 15.6 pourraient être les dernières mises à jour d'iOS 15 et iPadOS 15, car Apple travaille désormais sur iOS 16, dont la sortie est prévue cet automne.

Et les autres bêta 4

Apple a également lancé de nouvelles versions bêta pour développeurs de tvOS 15.6 et watchOS 8.7. Là encore, aucun changement visible n'a été découvert.