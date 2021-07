Une puce 3nm sur l'iPad Pro 2022 et 4nm sur l'iPhone 14

Le nouvel iPad Pro 2021 est arrivé chez les premiers clients ce vendredi, et Apple a depuis partagé des détails supplémentaires sur l'appareil dans une série de documents d'assistance,...

Apple développe un nouvel iPad Pro doté de capacités de charge sans fil, rapporte Bloomberg. Le prochain ‌iPad Pro‌ fera ses débuts en 2022, après les modèles ‌iPad Pro‌ M1 11 et...

Quant à l’iPhone 13 d’Apple, attendu en septembre, Apple utilisera une puce A15 gravée en 5nm+. Le processus 5nm+, appelé N5P par TSMC, est la "version améliorée en termes de performance" de son processus 5nm qui offrira une efficacité énergétique supplémentaire et des améliorations des performances. Le rapport d'aujourd'hui soutient un précédent affirmant que la puce A16 en 2022 iPhones sera fabriquée sur la base du futur processus 4nm de TSMC.

L'iPad Pro 2022 avec écran miniLED et puce 3nm serait précédé par l'iPad Air 5 avec écran OLED au printemps 2022.

Pour le moment, il n'est pas clair si les nouvelles puces 3nm (M2 ?) arriveront sur l'iPad Air 5 ou l'iPad Pro 2022. Apple met généralement à jour l'iPad Pro tous les 12 à 18 mois, ce conforte l'idée d'un modèle de nouvelle génération au second semestre de 2022.

Les derniers modèles d'iPad Pro 2021, lancés en avril, sont dotés de la puissante puce M1, qui a fait ses débuts dans les Mac Apple Silicon l'année dernière. La puce M1 est basée sur la même architecture 5nm que celle de l'iPhone 12 et l'iPad Air 4.

Apple et Intel testent leurs conceptions de puces avec la technologie de production à 3 nanomètres de TSMC, selon plusieurs sources, la production commerciale de ces puces devant commencer au second semestre de l'année prochaine.

Apple lancera l'année prochaine un iPad Pro 2022 équipé d'un processeur basé sur le processus de 3 nanomètres du partenaire de fabrication de puces TSMC, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par Nikkei Asia . On imagine qu'il s'agira d'une puce M2.

