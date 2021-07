Bons plans iOS : Layton : boîte de Pandore HD, Pack The Bag Pro, Hoppy Hams

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Layton : boîte de Pandore HD, Pack The Bag Pro, Hoppy Hams. L'occasion d'économiser 27,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Pack The Bag Pro (App, iPhone / iPad, v3.7.1, 49 Mo, iOS 11.0, Andreas Krawczyk) passe de 3,49 € à gratuit. Pack The Bag Pro facilite la valise. Vous et votre sac serez bien préparés. Choisissez parmi plus de 700 articles dans 27 catégories différentes. Créez, modifiez et supprimez facilement des articles et des catégories pour personnaliser votre liste de colisage.



Vous pouvez même attribuer un poids à chaque article pour éviter les surprises à l'aéroport. Définissez une notification push d'emballage pour vous rappeler quand vous devez commencer à faire votre valise.



Les + : Fini les oublis Télécharger l'app gratuite Pack The Bag Pro





StoryToys Le Chaperon Rouge (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 133 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Il était une fois le petit chaperon rouge qui s'aventura au fin fond des bois... Basée sur le classique de Grimm, venez découvrir cette version amusante et interactive du célèbre conte de fées sur une jeune fille et un grand méchant loup.



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Lorsque vous avez terminé l'histoire, vous pouvez faire plusieurs puzzles Le Petit Chaperon rouge et créer vos propres histoires dans le livre d'images 3D Le Petit Chaperon rouge. Les + :



Plus qu'un livre interactif Télécharger l'app gratuite StoryToys Le Chaperon Rouge





Jeux gratuits iOS :

Element TD (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.9.7, 183 Mo, iOS 7.0) passe de 1,09 € à gratuit. Element TD revient dans un jeu de tower defense basé sur des combinaisons élémentaires. Les éléments que vous choisissez déterminent les tours que vous pouvez construire. D'innombrables combinaisons offrent plus de stratégies à découvrir.



Element TD offre des heures de jeu stimulant aux fans et aux nouveaux joueurs. Le niveau de profondeur et de rejouabilité est sans égal parmi les jeux de tower defense !



Les + Classement mondial pour rivaliser avec vos amis et le monde

44 tours différentes avec des capacités uniques et de multiples voies de mise à niveau

5 cartes différentes pour mélanger vos tactiques Télécharger le jeu gratuit Element TD





Hoppy Hams (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 299 Mo, iOS 13.0, IMABEAR STUDIOS LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Ce jeu de puzzle d'une simplicité trompeuse a 40 niveaux fabriqués à la main. Chaque puzzle s'appuie sur la connaissance des joueurs de quand et où sauter. Pour terminer un niveau, le joueur doit atterrir sur chaque tuile, la faisant tomber.



Les tuiles les plus sombres doivent être visitées plusieurs fois. Ce n'est que lorsque chaque tuile est tombée que le joueur terminera avec succès un niveau.



Les + : Un jeu simple, mais efficace Télécharger le jeu gratuit Hoppy Hams





Cubes (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.0, 332 Mo, iOS 9.0, zPower Software FZE) passe de 1,09 € à gratuit. Cubes Brain est un bon petit puzzle amusant où l'idée est de déplacer des cubes autour de l'écran par geste afin de recréer les motifs. Le hic, c'est que tous les cubes se déplacent à l'unisson, donc la seule façon de les réarranger est de les pousser contre les différentes barrières. Le jeu comprend 127 niveaux en tout.



Les + : Accessible à tous

Prenant et intelligent Télécharger le jeu gratuit Cubes





The Lonely Dwarves (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.7.9, 35 Mo, iOS 10.3, Spazcosoft, LLC) passe de 4,49 € à gratuit. Un afflux de monstres fait des ravages dans le village. Quatre jeunes nains se chargent de comprendre ce qui se passe. Combattez des monstres, récupérez des armes, utilisez la magie et bien plus encore. Découvrez des secrets et débarrassez-vous des ténèbres dans ce jeu de rôle.



Un excellent RPG qui ravira les amateurs du genre !



Les + : Belle durée de vie Télécharger le jeu gratuit The Lonely Dwarves





Promotions iOS :

Layton : boîte de Pandore HD (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 992 Mo, iOS 8.0, Level-5 Inc.) passe de 10,99 € à 8,99 €.

Le professeur Layton, archéologue de renommée mondiale accompagné de son fidèle assistant Luke, s'est attaqué aux mystères les plus nébuleux de leur époque… mais quand le Dr Andrew Schrader, ami et mentor du professeur, meurt sans explication après être entré en possession de l'étrange Coffret céleste, celui-ci ne laisse qu'un indice derrière lui : un billet de train pour le Molentary Express.



Professeur Layton et la boîte de Pandore compte plus de 150 casse-têtes, y compris des jeux de taquin, d'allumettes, et même des questions pièges pour mettre à rude épreuve votre sens de la logique, de l'observation et critique. Télécharger Layton : boîte de Pandore HD à 8,99 €





Layton : létrange village HD (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 560 Mo, iOS 8.0, Level-5 Inc.) passe de 10,99 € à 8,99 €.

Avec plus de 17 millions de copies vendues dans le monde, découvrez le titre original qui a défini le genre aventure-réflexion qui a initié un héritage. Remasterisé en HD pour les appareils mobiles et agrémenté de cinématiques inédites, le marathon cérébral du Professeur Layton et l'étrange village vous attend.



Vous incarnez le professeur Layton, un vrai gentleman et archéologue anglais, qui se rend dans le petit village de Saint-Mystère avec Luke, son apprenti, suite à la demande de la veuve d'un riche baron.



Les + : Si. vous aimez les casses-tête

La référence du genre Télécharger Layton : létrange village HD à 8,99 €





Spirit Roots (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.7, 677 Mo, iOS 10.0, FredBear Games LTD) passe de 5,49 € à 2,29 €. Il y a bien longtemps, à la périphérie d'un système stellaire de petite taille, mais grandement belliqueux, un conflit armé entre les habitants du système fit rage pendant une centaine d'années.



Le combat fut si féroce qu'il ne resta plus à la fin qu'un petit morceau de chacune des planètes. C'est alors que les habitants de toutes les planètes décidèrent de cesser de se battre afin de pouvoir survivre.



Ils assemblèrent donc les morceaux restants de leurs mondes en une seule grande planète avec une seule condition absolue : personne ne pouvait violer les frontières d'autrui. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un enfreint cette règle ? Découvrons-le !



Les + : Excellent jeu de plateforme Télécharger Spirit Roots à 2,29 €