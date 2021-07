Free Flex : acheter un smartphone en 24 mois sans surcoûts

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

3



Free Mobile lance Free Flex, un service de location/achat de smartphones qui a la particularité de dissocier le forfait 4G/5G du forfait smartphone. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Free Flex : un smartphone à sa juste valeur

Xavier Niel, le grand patron de Free Mobile l'avait annoncé il y a deux jours, "mardi on y verra plus clair". Nous sommes mardi matin et Free déploie son nouveau service Free Flex, un espace réservé aux abonnés qui permet d'acheter son smartphone en 24 mois sans frais, sans être bloqué par son forfait.



Free l'a souvent déclaré ces dernières années, le système forfait + smartphone que propose ses concurrents est inintéressant pour les consommateurs, car à la fin, le smartphone revient plus cher que le prix de base et en plus vous êtes bloqué durant deux longues années avec le même forfait.

Comment ça fonctionne ?

Pour faire simple, Free Flex est une offre de location 2.0. Concrètement, vous choisissez un forfait Free sans engagement et ensuite vous avez accès à une cinquantaine de smartphones pour faire le choix qui vous convient le mieux. Durant 24 mois, vous allez payer une somme par mois et arrivée à l'échéance, deux solutions s'offrent à vous :

Rendre le smartphone

Payer la différence pour acquérir le smartphone (prix neuf sans surcoût)

La grosse différence avec la concurrence c'est que premièrement, vous pouvez rendre le smartphone et partir sur un autre ou alors l'acheter et rajouter la différence pour finalement le payer au même prix que le prix de base.



Bien évidemment, vous pouvez donc à tout moment partir chez un autre opérateur et continuer à profiter de votre engagement lié à votre smartphone chez Free. Pour finir en beauté, chaque offre dispose du SAV durant 24 mois.

Déjà disponible ?

L'offre est disponible dès aujourd'hui sur le site de Free ou en boutique. Si l'offre paraît alléchante sur le papier et qu'il y a certainement plus d'une personne qui y trouvera son bonheur, n'hésitez pas tout de même à bien regarder toutes les conditions avant de vous lancer.



Seul l'avenir (après les premiers retours clients) pourra nous confirmer si ce service est "révolutionnaire" ou une simple offre de location/achat de smartphone supplémentaire.