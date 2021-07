Radio VINCI Autoroutes 107.7 arrive sur CarPlay

Bonne nouvelle pour ceux qui rejoignent les autoroutes pour partir en vacances ou ceux qui les empruntent toute l’année, la nouvelle version de l'application Radio Vinci Autoroutes 107.7 est désormais compatible avec Apple CarPlay. Voilà de quoi se tenir informé en toute sécurité sur l’écran principal de sa voiture.

Radio VINCI Autoroutes 107.7 est compatible CarPlay

Cette nouvelle version intègre Apple CarPlay. Retrouvez directement sur l’écran tactile, de votre voiture compatible, les programmes en direct, l’info trafic et les podcasts.

Si vous ne le savez pas, cette application permet d'écouter la radio 107.7, aussi appelée radio autoroute afin d’être informé en temps réel sur les conditions du trafic, mais aussi de l’actualité en général. Le tout entrecoupé de musique.



La version CarPlay facilite son utilisation. Ce n’est pas tant la radio qui est importante ici, car tous les véhicules en sont équipés, mais c’est aussi et surtout l’accès aux podcasts de la station, ainsi qu’à ses playlists Deezer, Spotify, ou Apple Music sans quitter les yeux de la route (ou presque). De plus, les informations de trafic sont géolocalisées, ce qui permet d’avoir un maximum de détails autour de soi. Sans oublier des notifications en cas d’accident, de neige et autre perturbation.



