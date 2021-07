La 5G millimétrique (mmWave) arrivera en France en 2022

Il y a 7 heures

Alban Martin

3



Vous le savez certainement, le réseau 5G est bien plus rapide que la 4G, surtout quand il s’agit des ondes millimétriques dont la fréquence se situe autour des 26 GHz. Malheureusement pour les français, et les européens en général, ce spectre n’est pas encore utilisé par les opérateurs qui nous proposent seulement de la 5G sub-6GHz. Si sa portée est meilleure, le débit est largement inférieur. Mais cela changera bientôt puisque la France attribuera ces fréquences en 2022, de quoi exploiter les futurs iPhone 13.



La vraie 5G en 2022 en France

Apple propose le support de la 5G millimétrique depuis l’iPhone 12, mais uniquement sur les modèles américains. Les rumeurs suggèrent que les iPhone 13 en seront plus largement équipés, notamment en Asie qui déploie la 5G mmWave très rapidement dans les grandes villes.

La bonne nouvelle c’est que la France va bientôt attribuer des fréquences dans la bande des 26 GHz qui offriront des débits plus importants en milieu urbain.

Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, accompagné de la ministre déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher, a présenté un plan d’accélération de l’usage de la 5G en France relayé par Les Échos :

La volonté du gouvernement n’est pas de préempter le choix qui sera fait par les Français en mai 2022. Si la majorité élue le souhaite, le lancement des enchères puisse être fait le plus rapidement possible.

Après avoir attribué les fréquences de la bande 3,5 GHz pour le déploiement initial de la 5G, l’ARCEP va permettre aux opérateurs de déployer la nouvelle technologie sur le territoire français après les présidentielles 2022. Les fréquences autour des 26 GHz permettront d’atteindre le très haut débit et surtout une latence très faible, idéal pour de nouveaux usages comme les jeux.



Justement, sur ce point, l’État doit se pencher sur la question de l’attribution directe de fréquences à des industriels qui prévoient des réseaux privés pour des applications particulières. Cédric O veut associer toutes les parties engagées dans ces discussions et nommer un responsable de la mission 5G en septembre prochain. Le gouvernement va investir plus de 700 millions dans cette technologie et sur la suite, avec la 6G.