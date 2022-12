Apple partage les podcasts les plus populaires de 2022 (France et USA)

Après les apps et jeux 2022, Apple a révélé les épisodes de podcasts, les émissions, les chaînes et les abonnements les plus appréciés des auditeurs dans l'application Podcasts en 2022. Crime Junkie, The Daily, et Dateline NBC ont été les trois meilleurs podcasts de 2022, et parmi les nouvelles émissions, The Deck, Fly on the Wall et The Thing About Helen and Olga sont arrivées en tête du classement aux États-Unis. En France, on trouve Super Green Me, Tout sur Elles, 13 Novembre Trois voix pour un procès, Affaires sensibles et bien d'autres.

Gagnants américains : Crime Junkie, Morbid, The Deck

Pour ce qui est des émissions ayant le plus d'abonnés, les grands gagnants sont Morbid, SmartLess et American Scandal, Apple fournissant également une ventilation par chaînes gratuites et payantes, toujours au niveaux des États-Unis. Le classement en France se trouve en fin d'article avec les chaines de radio populaires qui remportent la plupart des catégories (RTL, Europe 1, France Inter).



Audiochuck, qui produit Crime Junkie et The Deck, était le podcasteur le plus populaire aux États-Unis, et le New York Times avait le plus grand nombre de Top Shows de 2022 avec The Daily, This American Life et Serial. En parlant de Serial, "Adnan Is Out" a été l'épisode de podcast le plus partagé de l'année.



La semaine dernière, Apple a désigné "Slow Burn" de Slate comme le tout premier lauréat de l'Apple Podcasts Award. Depuis, l'émission est devenue le podcast historique numéro un, atteignant le sommet des classements toutes catégories confondues.

Les classements complets de Podcasts USA

Top des émissions en 2022 :

Crime Junkie The Daily Dateline NBC Morbid SmartLess This American Life Up First Serial The Ben Shapiro Show Hidden Brain Stuff You Should Know My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark We Can Do Hard Things with Glennon Doyle Radiolab Fresh Air Freakonomics Radio Conan O’Brien Needs A Friend On Purpose with Jay Shetty Wait Wait… Don’t Tell Me! Something Was Wrong

Top des nouvelles émissions en 2022 :

The Deck Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade The Thing About Helen & Olga The Trojan Horse Affair The Seduction Betrayal The Always Sunny Podcast Rachel Maddow Presents: Ultra Very Scary People Twin Flames MrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious Stories KILLED Dateline: Missing In America The Execution of Bonny Lee Bakley Back to the Beach with Kristin and Stephen Internal Affairs Father Wants Us Dead The Sunshine Place Fed Up American Radical

Top des émissions en nombre d'abonnés en 2022 :

Morbid SmartLess American Scandal This Is Actually Happening Something Was Wrong Sword and Scale Over My Dead Body The Shrink Next Door Twin Flames Snap Judgment Presents: Spooked The Execution of Bonny Lee Bakley Fed Up Scamfluencers Against The Odds The Vanished Podcast Dateline NBC Killer Psyche The Generation Why Podcast Internal Affairs Suspect

Top des émissions suivies en 2022 :

Crime Junkie Morbid SmartLess The Daily The Deck Huberman Lab The Trojan Horse Affair Dateline NBC Something Was Wrong Rachel Maddow Presents: Ultra We Can Do Hard Things with Glennon Doyle On Purpose with Jay Shetty Fly on the Wall with Dana Carvey and David Spade The Thing About Helen & Olga Serial The Always Sunny Podcast Gone South This Is Actually Happening CounterClock Stuff You Should Know

Top des émissions partagées en 2022 :

Crime Junkie SmartLess Huberman Lab The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz) Murdaugh Murders Podcast The Daily Something Was Wrong Morbid S-Town Serial The Thing About Pam The Rise and Fall of Mars Hill The Trojan Horse Affair We Can Do Hard Things with Glennon Doyle On Purpose with Jay Shetty Your Own Backyard Dr. Death | S1: Dr. Duntsch Rachel Maddow Presents: Ultra Sweet Bobby The Dropout

Top des épisodes partagés en 2022 :

Serial: “Serial S01 Ep. 13: Adnan Is Out” Huberman Lab: “What Alcohol Does to Your Body, Brain & Health” Serial: “Serial S01 – Ep. 1: The Alibi” We Can Do Hard Things with Glennon Doyle: “Breaking Cycles & Reparenting Yourself with Dr. Becky Kennedy” The Daily: “Inside the Adolescent Mental Health Crisis” The Daily: “We Need to Talk About Covid, Part 1” We Can Do Hard Things with Glennon Doyle: “How to Raise Untamed Kids with Dr. Becky Kennedy” The Daily: “A Movement to Fight Misinformation… With Misinformation” The Daily: “Why Adnan Syed Was Released From Prison” REAL AF with Andy Frisella: “14. #75HARD: A Tactical Guide To Winning The War With Yourself” Hidden Brain: “Reframing Your Reality: Part 1” The Daily: “The Rise of Workplace Surveillance” Huberman Lab: “Sleep Toolkit: Tools for Optimizing Sleep & Sleep-Wake Timing” Honestly with Bari Weiss: “Eating Ourselves to Death” All There Is with Anderson Cooper: “Stephen Colbert: Grateful for Grief” REAL AF with Andy Frisella: “208. #75HARD + #LIVEHARD: Winning The War Within & Unlocking Your Full Potential” Ologies with Alie Ward: “Part 1: Attention-Deficit Neuropsychology (ADHD) with Russell Barkley” The Peter Attia Drive: “COVID-19: Current state of affairs, Omicron, and a search for the end game” The Daily: “The Pastors Being Driven Out by Trumpism” FULL SEND PODCAST: “Donald Trump on WW3, Talking to Putin, and Joe Rogan!”

Top chaines par nombre d'abonnés en 2022 :

Wondery Dateline NBC Pushkin Tenderfoot TV TED Audio Collective BBC Podcasts Planet Money Radiolab The Moth Luminary Slate Podcasts Lemonada The Binge Casefile Presents Radiotopia Slumber Studios The Athletic S&S +PLUS Light Imperative Wondery Kids

Top chaines gratuites de 2022 :

audiochuck The New York Times iHeartPodcasts Serial The Daily Wire Barstool Sports Dear Media ABC News Exactly Right Earwolf Team Coco ESPN Crooked Media MSNBC Freakonomics All Things Comedy Network C13Originals The Black Effect Network Vox Media Podcast Network Ramble

Les classements complets de Podcasts France

Podcasts préférés de 2022

Super Green Me (Lucas Scaltritti) Tout sur Elles (Anna Roy) 13 Novembre Trois voix pour un procès (France Inter) Programme B (Binge Audio) 1 euro la minute (Nouvelles Écoutes)

Podcasts les mieux classés de 2022

Affaires sensibles (France Inter) Hondelatte raconte (Europe 1) Les Grosses Têtes (RTL) Les Pieds sur Terre (France Culture) Choses à Savoir Entrez Dans L’Histoire (RTL) L’Heure Du Crime (RTL) Avec philosophie (France Culture) Le Cœur sur la table (Binge Audio) Transfert (Slate) L’After Foot (RMC) Franck Ferrand raconte (Radio Classique) Émotions (Louie Media) Les actus du jour (Hugo Décrypte) Le moment Meurice (France Inter)

Nouveaux podcasts les mieux classés de 2022

Faites entrer l’accusé (RMC) Contre Soirée par AnnaRvr Les collections de l’heure du crime (RTL) Caroline Goldman – docteur en psychologie de l’enfant C’est réel (Brut.) Scandales (Madame Figaro) Guerre en Ukraine, le podcast (France Culture) Chaleur Humaine (Le Monde) L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel (RTL) Cléopâtre, le génie politique (France Inter)

Podcasts les plus suivis de 2022

Les actus du jour (Hugo Décrypte) Choses à Savoir Entrez Dans L’Histoire (RTL) Transfert (Slate) Affaires sensibles (France Inter) Le Cœur sur la table (Binge Audio) Hondelatte raconte (Europe 1) Les Pieds sur Terre (France Culture) Émotions (Louie Media) Somnifère, le podcast pour s’endormir (Morphée)

Podcasts les plus partagés de 2022

Caroline Goldman – docteur en psychologie de l’enfant Le Cœur sur la table (Binge Audio) Les Histoires des Prophètes (MusVoice) Change ma vie : Outils pour l’esprit (Clotilde Dusoulier) Somnifère, le podcast pour s’endormir (Morphée) La balado de Pauchon (Hervé Pauchon) Guerres de Business (Wondery) Affaires sensibles (France Inter) Les Couilles sur la table (Binge Audio) Émotions (Louie Media)

Podcasts par abonnement les mieux classés de 2022

Une véritable razzia de la part de DISO et d’Europe 1 dans ce classement.

Hondelatte raconte (Europe 1) Les nouvelles aventures de Cornebidouille (DISO) Simon (DISO) Home(icides) (Bababam) Georges le Dragon (DISO) Dans les archives de Hondelatte Raconte (Europe 1) Les Histoires de l’Ecole des Loisirs (DISO) Hondelatte Raconte, les séries : Les crimes sexuels (Europe 1) Monstres et créatures magiques (DISO) Hondelatte Raconte, les séries : Meurtres en Bretagne (Europe 1)

Chaînes gratuites les mieux classées de 2022

France Inter France Culture RTL RMC ARTE Radio Slate.fr Podcasts Europe 1 TF1 Radio Classique NRJ FRANCE Franceinfo BFM Business France Musique France Télévisions Podcasts de Fab Florent

Chaînes par abonnement les mieux classées de 2022

Hondelatte raconte (Europe 1) Binge Audio Louie Media Bababam Le Coin Du Crime Nouvelles Écoutes DISO BBC Podcasts Wondery TED Audio Collective Bulle audio Pénélope Boeuf Pushkin All Ears English mics

Les classements qui suivent ont été éditorialisés par l’équipe d’Apple France.

Podcasts qui ont saisi le moment

Demain N’attend Pas (Delphine Darmon) EXILS (Laurie Darmon) Dépêche ! (ARTE Radio) Inside Kaboul (France Inter) Carnet de santé (RFI) L’envers de l’assiette (Brut.)

Podcasts qui nous ont fait réfléchir

Chaleur Humaine (Le Monde) Les Couilles sur la table (Binge Audio) Vlan! (Grégory Pouy) Thune (Laurence Vély et Anna Borel) Génération Do It Yourself (Matthieu Stefani | Orso Media) Allons enfants de l’Aphatie (Jean-Michel Aphatie) Faites des gosses (Louie Media) Le titre à la une (BFMTV) RÉELLES (Estelle Abbou) Curieux de sciences (Images Doc et Muséum national d’Histoire naturelle)

Podcasts qui ont contribué à notre épanouissement

à l’intersection (Anas Daif) Caroline Goldman – docteur en psychologie de l’enfant Vivons heureux avant la fin du monde (ARTE Radio) Les Maux Bleus (Place des Sciences) Dans mon bain (Mathieu Blanchard) Change ma vie : Outils pour l’esprit (Clotilde Dusoulier) Bliss-Stories (Clémentine Galey) Somnifère, le podcast pour s’endormir (Morphée) Métamorphose, éveille ta conscience ! (Anne Ghesquière) Le Cœur sur la table (Binge Audio)

Podcasts captivants

Hondelatte raconte (Europe 1) Le Coin Du Crime Affaires sensibles (France Inter) Home(icides) (Bababam) Faites entrer l’accusé (RMC) Justice en direct (Initial Studio) Les collections de l’heure du crime (RTL) Hondelatte raconte, les séries : Les femmes criminelles (Europe 1) Les voix du crime (RTL) Sherlock Holmes · Les enquêtes (Studio Minuit)

Comment utiliser Apple Podcasts

Les classements de fin d'année d'Apple sont accessibles aux auditeurs de près de 100 pays et régions, ce qui permet de les découvrir facilement



Apple Podcasts est disponible gratuitement dans 175 pays et régions sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod et HomePod mini, CarPlay, iTunes sur Windows, Amazon Alexa et d'autres enceintes intelligentes et systèmes de voiture. La version "+" nécessite un abonnement à 9,99 € par mois ou un pack Apple One.