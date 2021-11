Les podcasts les plus populaires en 2021 selon Apple

Apple vient de publier le classement 2021 des podcasts les plus marquants et les plus populaires sur sa plateforme. Si le classement Apple Music concerne tout le monde étant donné que la musique est universelle, c'est en revanche plus compliqué pour la partie "podcasts" ou la France n'est pas du tout à l'honneur.

Apple Podcasts : qui sont les plus écoutés ?

Comme chaque année, Apple récompense les meilleurs artistes présents sur Apple Music mais également les podcasts les plus populaires sur son application Apple Podcasts. 2021 ne déroge donc pas à la règle et le communiqué qui nous révèle ce classement est paru aujourd'hui.

Avant de commencer, il est important de rappeler à quel point le podcast a gagné en popularité ces dernières années et encore plus ces douze derniers mois. Un format qui a su révolutionner le monde de la radio mais qui a aussi innové afin de proposer des formats inédits, pour le bonheur des utilisateurs.



Dans la catégorie "meilleure émission de l'année", c'est Maya Shankar avec son podcast A Slight Change of Plans (un léger changement de plan) qui se trouve en tête de liste. Ce podcast est principalement porté sur le comportement humain et donne la parole à plusieurs auditeurs ainsi qu'à des experts, chargés d'apporter des précisions.

« A Slight Change of Plans » associe une narration compatissante à la science du comportement humain pour aider les auditeurs à naviguer dans leur propre grand changement

Dans la catégorie "nouveau venu", c'est Maria Garcia avec son podcast "Anything for Selena" qui remporte le trophée. Une fois de plus, ce podcast évoque un sujet plutôt sérieux et a pour objectif de rendre hommage à une artiste du nom de Selena partie trop tôt, assassinée en 1995. Un bel hommage qui semble réunir énormément de monde. Netflix a d'ailleurs produit un documentaire sur son histoire tragique.



Pour terminer, Apple a tout simplement décidé de partager une liste des podcasts qui ont défini et reflété l'année 2021. Voici les meilleurs podcasts de l'année :