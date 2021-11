Voici les gagnants des Apple Music Awards 2021

Il y a 3 heures

Musique

Alban Martin

Apple a annoncé les lauréats de la troisième édition annuelle des Apple Music Awards, qui récompensent "les meilleurs artistes de 2021 et leur influence sur la culture mondiale". Bien évidemment, c'est une opportunité supplémentaire pour la firme dirigée par Tim Cook de rappeler que son service est l'un des leaders du secteur.

La 3e édition des Apple Music Awards

Les prix honorent les réalisations dans le domaine de la musique dans cinq catégories, les gagnants étant choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d'Apple Music et ce que les clients du monde entier ont le plus écouté.



Apple a désigné The Weeknd comme artiste mondial de l'année, tandis qu'Olivia Rodrigo est l'artiste de l'année. Rodrigo a également remporté le prix de l'album de l'année pour son premier album, "SOUR", et celui du single de l'année pour "drivers license". Le prix de l'auteur-compositeur de l'année a été attribué au multi-instrumentiste H.E.R., notamment en reconnaissance de son album R&B de 21 titres "Back of My Mind".



Cette année, les Apple Music Awards introduisent également une nouvelle catégorie de prix pour l'Artiste régional de l'année, qui récompense les artistes de cinq pays et régions : Afrique, France, Allemagne, Japon et Russie. Les prix de l'Artiste régional de l'année récompensent les artistes qui ont eu le plus grand impact sur le plan culturel et sur les palmarès dans leurs pays et régions respectifs, selon Apple. En France, c'est la rappeuse franco-malienne Aya Nakamura qui a été désignée comme l'artiste francophone la plus écoutée au monde.



Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et Beats, a déclaré :

Les 12 derniers mois se sont avérés être une année remarquable pour la musique, et nous sommes ravis d'honorer les artistes qui façonnent la culture et se connectent avec les fans du monde entier sur Apple Music. Cette année, nous récompensons également davantage d'artistes régionaux, montrant au monde l'impact de musiciens extraordinairement talentueux qui font des vagues à l'échelle mondiale.

La célébration des Apple Music Awards débutera le mardi 7 décembre 2021, avec des interviews, du contenu original et bien plus encore, le tout en streaming dans le monde entier sur Apple Music et l'application Apple TV.



L'article complet d'Apple contient une liste plus complète de détails sur tous les artistes qui seront récompensés par un prix spécial conçu par Apple.