Apple annonce le lauréat du prix Apple Podcasts 2022 : "Slow Burn"

Après les apps et jeux 2022, Apple a annoncé aujourd'hui la création de l'Apple Podcasts Award, qui récompense une émission de l'année et son équipe pour sa qualité, son innovation et son impact exceptionnels. Inspiré de l'icône de l'application, l'Apple Podcasts Award témoigne de l'engagement d'Apple, depuis des décennies, à soutenir les créateurs qui partagent leur voix avec le monde et à aider les auditeurs à découvrir les meilleurs podcasts.

Slow Burn de Slate récompensé

Le lauréat de l'Apple Podcasts Award est la série historique narrative Slow Burn de Slate, notamment pour sa dernière saison sur l'arrêt historique de la Cour Suprême américaine lors du procès Roe v. Wade sur l'avortement, animée par Susan Matthews, rédactrice en chef de la publication. Publiée tout au long du mois de juin 2022, la saison de quatre épisodes explore les événements qui ont conduit à la décision historique de la Cour suprême en 1973, offrant aux auditeurs une perspective approfondie sur cette question universelle et d'actualité des droits de l'homme.

Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats, a déclaré :

Apple Podcasts est l'endroit où les utilisateurs découvrent de nouvelles émissions, apprécient leurs préférées, débloquent des expériences d'écoute premium et soutiennent les créateurs qui les rendent possibles. Les podcasts jouent un rôle important dans nos vies - ils nous aident à nous informer, à nous divertir et à nous inspirer - et nous sommes heureux d'honorer l'équipe de Slate avec cette reconnaissance.

Susan Matthews, a réagi :

J'ai voulu faire cette série parce que j'étais vraiment découragée par la polarisation et l'immobilisme de la conversation sur l'avortement, et que cela me semblait incroyablement opportun et important. Nous avons décidé de raconter cette histoire de manière à élargir et à remettre en question ce que les gens comprennent sur ce sujet. Nous avons décidé que la meilleure façon d'aborder cette saison était de revenir au début des années 70, lorsque le débat sur l'avortement était encore en suspens et que l'appartenance à un parti ne correspondait pas à l'opinion que l'on avait sur la question. Je suis très honorée qu'Apple Podcasts ait vu quelque chose de spécial dans cette saison. J'espère que les gens l'aborderont avec un esprit ouvert et curieux, et qu'ils apprécieront de l'écouter autant que je l'ai fait.

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent également explorer six bonus de Slow Burn - de tout nouveaux épisodes disponibles gratuitement en exclusivité sur Apple Podcasts, qui offrent de nouvelles perspectives et un éclairage plus profond. Les auditeurs peuvent entendre parler du tournage de Slow Burn : Roe v. Wade, d'histoires personnelles inédites, d'entretiens prolongés avec les personnages de la série et d'une table ronde sur l'évolution de la Cour suprême avec les experts juridiques de Slate.

Les utilisateurs peuvent suivre Slow Burn gratuitement pour télécharger automatiquement les trois premiers épisodes de Roe v. Wade. Les auditeurs qui suivent déjà l'émission peuvent facilement accéder à Roe v. Wade en appuyant sur le filtre "Saisons" et en naviguant jusqu'à la saison 7.



Slow Burn est l'une des émissions les plus populaires de tous les temps sur Apple Podcasts. Les deux premières saisons de l'émission sont animées par Leon Neyfakh et couvrent respectivement les scandales du Watergate et de Clinton-Lewinsky. Les saisons suivantes couvrent la vie créative et la mort tragique de deux des rappeurs les plus célèbres au monde, Notorious B.I.G. et Tupac Shakur, ainsi que les émeutes de Los Angeles (toutes deux animées par Joel Anderson) ; la montée en puissance de David Duke (animée par Josh Levin) ; et le chemin vers la guerre en Irak (animée par Noreen Malone). Les sept saisons sont disponibles gratuitement sur Apple Podcasts.

Comment utiliser Apple Podcasts

Apple Podcasts est disponible gratuitement dans 175 pays et régions sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod et HomePod mini, CarPlay, iTunes sur Windows, Amazon Alexa et d'autres enceintes intelligentes et systèmes de voiture. La version "+" nécessite un abonnement à 9,99 € par mois ou un pack Apple One.