TOP 20 des jeux vidéo les plus vendus en France en 2022

Un classement qui intéresse toute la sphère gaming francophone. Voici la liste des vingt jeux qui ont engrangé le plus de billets de banque l'année dernière grâce aux ventes. Electronic Arts et Activision n'ont pas trop de souci à se faire, et ce ne sont pas les seuls.

FIFA : le roi du gaming

L'organisme Sell, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, a publié le top 20 des jeux vidéo qui ont généré le plus d'argent sur l'année 2022. Un classement qui concerne toutes les plateformes.



Sans trop de suspens, le top 3 est occupé par FIFA 23 - Call of Duty Modern Warfare II - Légendes Pokémon Arceus. Fait intéressant, les deux premiers sont sortis en octobre, soit en fin d'année. Les noms suivants vous seront également familiers étant donné leur popularité à travers la planète.

FIFA 23 - 107 millions d'euros Call of Duty Modern Warfare II - 58 millions d'euros Légendes Pokémon : Arceus - 29 millions d'euros God of War Ragnarok - 26 millions d'euros Horizon Forbidden West - 25 millions d'euros Gran Turismo 7 - 24 millions d'euros Mario Kart 8 Deluxe - 21 millions d'euros Elden Ring - 20 millions d'euros Pokémon Violet - 19 millions d'euros Nintendo Switch Sports - 16 millions d'euros FIFA 22 - 15 millions d'euros Pokémon Écarlate - 14 millions d'euros Mario Strikers : Battle League Football - 13 millions d'euros Splatoon 3 - 12 millions d'euros Animal Crossing : New Horizons - 12 millions d'euros Mario Party Superstars - 11 millions d'euros kirby et le Monde Oublié - 10 millions d'euros NBA 2K23 - 10 millions d'euros F1 22 - 9 millions d'euros GTA V - 9 millions d'euros

Nintendo est en force dans ce classement avec pas moins de dix jeux parmi les plus vendus l'année dernière, dont un qui se cale troisième, juste derrière les deux mastodontes FIFA & COD. Sony a aussi le droit aux applaudissements avec ses trois exclusivités en 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ positions. Xbox est le grand absent.



Impossible de partir sans évoquer l'increvable, l'indéboulonnable, le légendaire GTA V. Un jeu toujours aussi populaire plus de neuf années après sa sortie. On est tout de même impatient de l'arrivée de GTA VI.