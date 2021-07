macOS 11.5 bêta 5 est disponible pour les développeurs et les testeurs publics

Disponible depuis la semaine dernière, la grosse mise à jour macOS Big Sur a donné un sacré coup de jeune à l'interface de nos Mac, tout en offrant des performances accrues et accompagnant...

Après avoir publié de nouvelles bêtas pour iOS, watchOS et tvOS hier soir, Apple continue sur ce bon rythme avec une nouvelle bêta pour macOS Big Sur. Les développeurs peuvent...

Après avoir mis en ligne la seconde bêta publique pour iOS 14.5 et iPadOS 14.5, Apple a pensé également à s'avancer sur son planning de bêtas pour macOS. La firme de Cupertino vient...

macOS Monterey apporte une multitude de nouveautés, on y retrouve la possibilité de regarder des films et séries, écouter de la musique, partager son écran... directement depuis FaceTime, une barre d'onglets simplifiée sur Safari, le mode concentration qu'on retrouve sur iOS 15... La bêta de macOS Monterey est une opportunité pour tester toutes les nouvelles fonctionnalités avant la rentrée, une avant-première qui vous permet de tester les nouveautés avant tout le monde ! Vous pouvez retrouver notre article pour vous inscrire à la bêta publique de macOS Monterey . Retrouvez aussi les 180 nouveautés de macOS Monterey .

Les développeurs et testeurs publics peuvent désormais télécharger la cinquième bêta de ‌‌‌‌macOS Monterey 11.5, pour cela il suffit de se rendre dans le menu de la pomme (en haut à gauche de l'écran) puis d'aller sur Préférences Système. Vous retrouverez après dans la fenêtre "Mise à jour de logiciels", si votre profil est développeur ou enregistré en testeur public, la mise à jour apparaitra !

Apple a lancé aujourd'hui la cinquième bêta de sa prochaine mise à jour de macOS Monterey aux développeurs et testeurs publics. Cette nouvelle version arrive une semaine après la sortie de la quatrième bêta.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.