Quelques jours en arrière, un chercheur en sécurité du nom de Carl Schou mettait en avant sa nouvelle trouvaille quelque peu spéciale : en rejoignant un nom de réseau très particulier désactiver la capacité de votre iPhone à se connecter au Wi-Fi.

Ainsi, rejoindre un réseau Wi-Fi avec l'appellation « %secretclub%power » ou « %p%s%s%s%s%n » condamnait l'appareil à une réinitialisation des paramètres réseau... La bonne nouvelle, c'est que la dernière mise à jour d'Apple semble corriger ce petit couac.

So…iOS 14.7 Beta 5 seems to have fixed the WiFi issue…I’m connected to it and it works. I can switch back to other networks as expected. Yes, it also works with the other SSiD that would disable phones and be harder to restore as well. pic.twitter.com/E0yf3C1exh